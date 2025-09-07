Сырский заявил, что ВСУ на Покровском направлении за месяц вернули в 5 раз больше, чем потеряли

Вооруженные силы Украины за последний месяц вернули в 5 раз больше территории на Покровском направлении, чем потеряли. Также нашим бойцам в течение последних дней удалось отбить там около 350 вражеских атак.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Facebook после поездки в районы, где ведутся активные боевые действия. Генерал отметил защитников наградами за смелость и профессионализм.

Подробности

"Работал в районах ведения активных боевых действий – на Покровском, Добропольском, Северском направлениях. Провел работу на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на этих участках фронта. Покровское направление остается одним из самых сложных", – говорится в сообщении.

Сырский отметил, что именно на этом участке фронта оккупанты сосредоточили основные усилия и развернули самую большую наступательную группировку, которая пытается прорвать украинскую оборону. В то же время Силы обороны стойко держат позиции, уничтожают живую силу и технику противника и проводят успешные штурмовые действия.

"Потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли. Подобное соотношение в нашу пользу – также и на Добропольском направлении", – написал Сырский.

Украинских бойцов усиливают БПЛА и РЭБами

Главнокомандующий заслушал отчеты командиров на местах, в частности по вопросам, требующим оперативного решения, и отдал соответствующие приказы для укрепления оборонительных рубежей. По его словам, подразделения обеспечиваются дополнительными боеприпасами и дронами, а также усиливаются средства РЭБ и фортификационные сооружения.

"Вручил награды воинам 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Еще раз выражаю благодарность нашим защитникам за стойкость, профессионализм и храбрость. Каждый уничтоженный оккупант приближает нас к справедливому миру для Украины. Борьба продолжается", – резюмировал Сырский.

Напомним, по информации Института изучения войны (ISW), Силы обороны достигли значительных результатов на Покровском и Северском направлениях, а также на участке Константиновка – Дружковка. Наши защитники продолжают удерживать стратегические позиции и достигать локальных успехов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что страна-агрессор готовит наступательные действия на Покровском направлении. Враг сконцентрировал там значительные силы – до 100 тысяч личного состава.

