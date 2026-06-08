Позади первая неделя лета.

Видео дня

Оставим за скобками высокие материи типа писем Путину, умывания рук Трампа и маневров Китая. Посмотрим на локально-рутинное.

1. В очередной раз установлено, что сограждане читают либо воспринимают избирательно.

Почти каждый мой пост начинался с перечисления жертв и объектов атак в Харьковской области, констатации, что россияне выжигают полосу 20+ км от границы и выносят логистику. С ясным прогнозом, что может стать хуже.

Выходные не исключение – за сутки россияне убили одного гражданского и ранили минимум 7 (данные еще обновятся). Среди целей снова трактор, гражданские автомобили, жилые дома и хозяйственные постройки.

Между тем сообщение, что россияне начали перерезать логистику на трассе Сумы – Ахтырка – Харьков в районе Богодухова, вызвало определенную нервозность.

Главные истории дня

Советую всем открыть карты, взять линейку и померять. И вы сразу увидите зоны риска. Стоит учесть, что возможности дронов растут. Россияне, не пересекая границу, смогут наносить удары на бОльшую глубину.

Есть спектр проблем, которые будут с высокой вероятностью. Поэтому в очередной раз отмечу – надо стараться иметь запас прочности по жизнеобеспечению на несколько дней в разных вариациях (без света, без воды, в жару, в условиях локального дефицита, особенно – лекарств).

Тогда будут неплохие шансы либо разобраться самостоятельно, либо принять помощь.

Летом будет испытание на прочность, но не только Украины. Теперь это полноценный двусторонний процесс.

2. Сегодня в фокусе – ВОТ (Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская области).

ССО и СБС совершили визит вежливости в Крым. Поразили пусковую установку С-400 "Триумф" и нефтебазу "Семь Колодезей" (н.п. Ленино). Очень важные объекты.

Обратите внимание, где это. Цели поражены в направлении Керчи. Т.е. дроны проходят ВОТ Запорожской / Херсонской области, Азовское море. Ранее на этой дирекции поразили сторожевой корабль и несколько средств ПВО в районе Арабатской стрелки.

Чуть раньше были отработаны окрестности Феодосии и ж/д-ветка Феодосия-Владиславовка – Джанкой с дополнительной фишкой – ударом по мосту. Т.е. появились возможности системно работать в восточном Крыму, подползая к Керчи.

Атака на нефтебазу "Сем Колодезей" и очередной резервуар в Феодосии уменьшает возможности для переброски топлива морем и по ж/д с целью накапливания и поставок войскам оккупантов. Бензовозами особо не поможешь.

В Крыму оккупантам и понаехавшим станет грустнее.

3. За выходные поражено несколько локомотивов товарных поездов, очередные цистерны и места дислокации противника.

Один из локомотивов поразили в Брянской области…

Итого.

Когда вы читаете об успешных ударах украинской армии на среднюю и длинную дистанцию, представляйте, что РФ наносит сопоставимые удары. С разницей: Украина не атакует умышленно гражданских и невоенные цели.

Успешные удары вглубь РФ не означают, что Россия остановилась.

Россия столкнулась с тем, чего раньше не было, пытается адаптироваться, но не прекращает атаки. Пока.

Потому что уже местами совсем не поспевает с адаптацией. Что повышает риск срывов.