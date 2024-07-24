'Лежат' 'Сбербанк', ВТБ и другие: украинская разведка 'хакнула' банковскую систему России

Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины устроили массовую кибератаку на банковскую систему России. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа Сбербанка, Райффайзен, ВТБ, "Альфа банка" и других.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Отмечается, что в настоящее время не работают платежные системы, мобильные приложения банков, личные кабинеты, системы оплаты услуг в общественном транспорте.

Кроме того, россияне пожаловались на невозможность воспользоваться мобильной связью или мобильным интернетом от операторов "Билайн", "МегаФон", "Теле2" и "Ростелеком". В РФ признали массовый сбой в работе онлайн-сервисов и назвали его следствием атаки "политически мотивированных хакеров". В то же время украинские разведчики отметили, что атака продолжается и далека до своего завершения.

Источник иронизирует, что на самом деле таким образом россияне достигают "целей сво".

""Натовский" интернет все меньше влияет на жизнь россиян, а онлайн-сервисы исчезают как "вражеские либеральные ценности". Это удачный момент, чтобы в полной мере воплотить в жизнь вожделенное кремлем "импортозамещение" в формате деревянных счетов, бумажных сберкнижек и наскальной бухгалтерской живописи", – отметил собеседник издания в ГУР МОУ.

Он добавил, что украинская разведка прилагает все усилия, чтобы ускорить этот процесс.

"Вернуть московитов во времена, когда никакой биткоин, биржевая акция или даже доллар никоим образом не влиял на их жизнь. Ведь они не будут банально иметь к этому доступу", – заверил собеседник.

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