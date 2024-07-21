Российские хакеры атаковали ряд украинских Telegram-каналов: в Госспецсвязи раскрыли подробности

Российские хакеры 21 июля взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot, разработанный и принадлежащий компании из РФ. После чего в ряде украинских Telegram-каналов, использующих этот сервис для публикации контента, 21 июля было зафиксировано распространение сообщений провокативного характера.

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Об этом проинформировали в пресс-службе Госспецсвязи. Киберзлоумышленники от имени владельцев начали распространять ИПСО-сообщения.

Для устранения проблемы Госспецсвязи рекомендует удалить бота FleepBot из администраторов канала.

"Хотели бы в очередной раз подчеркнуть опасность применения любых программных средств страны-агрессора, и необходимость тщательно проверять происхождение ПО перед его применением", — подчеркнули в Госспецсвязи.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор продолжает информационную войну против нашей страны. Так, 18 февраля, российские хакеры совершили атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию.

Напомним, в декабре стало известно, что российские хакеры посылают письма якобы от оператора "Киевстар" и Службы безопасности Украины с вредным программным обеспечением. Тематика писем – "задолженность по договору "Киевстар". Также отправляется вложение в виде архива "Задолженность абонента.zip".

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