Лезут, как тараканы: в DeepStatе показали поражение окупантов в восточных окрестностях Карловки. Видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать захватчиков и военную технику РФ на нашей земле. Так, недавно в сети показали, как военные наносят поражение оккупантам на восточных окрестностях Карловки.

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале DeepState. На видео бойцы 11 батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады наносят поражение по оккупантам на восточных окрестностях Карловки.

"Противник пытается закрепляться в Карловке с целью дальнейшего продвижения в населенный пункт, лезут как тараканы", – пишут аналитики.

Ранее украинские пограничники нанесли удары по российским оккупантам в Луганской области. В Серебрянском лесу они поразили состав БК и два укрытия захватчиков. Для ударов по россиянам защитники использовали БПЛА.

Напомним, согласно данным Генштаба, накануне, 8 июня, ВСУ обезвредили 1270 оккупантов. Также было уничтожено 236 единиц вооружения, в том числе 60 артиллерийских систем, 26 танков и 26 боевых бронированных машин, два РСЗО и два средства ПВО россиян.