Лично координировал 20 атак: сообщено о подозрении иранскому генералу, который учил окупантов избивать 'Шахедами' по Украине

В Украине сообщено о подозрении в пособничестве России в ее агрессии иранскому бригадному генералу Шарифу Моласареи Аббасу Мусе. Он вместе с подчиненными ему инструкторами координировал действия россиян по запускам Shahed-136 и Mohajer-6 по Украине.

Видео дня

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. В то же время, Офис генпрокурора обнародовал и сообщения о подозрении, и вызов иранца на допрос.

Как отмечают в СБУ, генерал Корпуса стражей исламской революции Шарифи Моласареи Аббас Муса (1986 года рождения) лично помогал оккупантам проводить воздушные удары по Украине с применением иранских беспилотных летательных аппаратов.

"Корпус стражей исламской революции в течение августа-сентября 2022 года передал России по меньшей мере 1,5 тыс. боевых дронов типа Shahed-136 и Mohajer-6. Тогда же, в 2022 году генерал лично приехал во временно оккупированный Крым и привез с собой группу иранских инструкторов БПЛА", – рассказали в Службе.

Под руководством генерала и его иранских подчиненных на полигонах Крыма подразделения захватчиков прошли соответствующую подготовку. Однако иранцы не только учили, но и координировали действия россиян по запускам Shahed-136 и Mohajer-6 по Украине.

Только в течение сентября-октября 2022 года агрессор совершил не менее 20 серий массированных атак иранскими БпЛА по украинским объектам, напомнили в СБУ.

Иранцу сообщено о подозрении в пособничестве в ведении агрессивной войны, а также в нарушении законов и обычаев войны.

Шариф Моласареи Аббас Муса вызван на допрос в СБУ в Киев (т.е. на ул. Владимирскую, 33) на 3, 4 и 5 сентября этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 24 августа кафиры атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Сумской области. В машине находились супруги: 35-летний мужчина и его 34-летняя жена – они погибли в результате попадания.

Ночью и утром 24 августа под ударами врага оказались Херсон и поселок Антоновка. От атак БПЛА погибли три человека, среди раненых – ребенок 2023 года рождения.

Кроме того, в День Независимости дальние бомбардировщики Ту-22М3 кафиров выпустили в район острова Змеиный четыре крылатых ракеты Х-22.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!