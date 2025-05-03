Ликвидировал более 250 оккупантов: история бойца с позывным "Страж", который был машинистом метро, а стал воином

Младший сержант с позывным "Страж" присоединился к рядам 503 Отдельного батальона морской пехоты весной 2023 года. До полномасштабной войны он работал машинистом метро и занимался рекламой в интернете, а за время службы в армии успел ликвидировать более 250 оккупантов.

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Боец 503 ОБМП поражает своим мужеством, опытом и преданностью борьбе за Украину. Об этом сообщили на Facebook-странице Военно-морских сил ВСУ.

Боевой путь в батальоне начал во рту огневой поддержки, где быстро освоил автоматический гранатомет АГС, а затем прошел обучение на американский противотанковый комплекс Javelin.

Свой путь аэроразведчика он начал близ Урожайного, а под Павловкой уже самостоятельно работал с дроном, передавая координаты для уничтожения вражеской техники. Во время одного из вылетов обнаружил замаскированный вражеский танк, который украинская артиллерия точно уничтожила.

"Работать с дроном под РЭБом — чрезвычайно сложно. Каждый день анализирую свои ошибки, удачные решения и учусь дальше", — рассказал военный.

В сложных условиях радиоэлектронной борьбы и ежедневных рисков Страж не останавливался в обучении: анализировал свои ошибки, совершенствовал навыки и набирался опыта. Во время боевых действий в Херсонской области он участвовал в форсировании Днепра, проводил аэроразведку, корректировал артиллерию и прикрывал пехоту с воздуха.

Позже освоил сбросы с дрона – это усилило позиции Сил обороны Украины во время боев за Крынки, где он уничтожал врагов с точностью хирурга. По словам защитника, это напоминает рыбалку: "Есть моменты радости, когда одним сбросом обезвреживаешь нескольких оккупантов".

"Эти бои стали самыми тяжелыми: Страж с собратьями доставляли воду, еду, медикаменты, уничтожали вражеские РЭБы, летали в шторм и минимальную видимость", – рассказали в войске.

За время службы боец уничтожил более 250 оккупантов, еще несколько сотен – во вкопанных укрытиях, или "лежках", а также десятки единиц вражеской техники — семь лодок, три гранатомета, два миномета и даже одного командира роты. Самыми трудными моментами для него стали не бои, а потери собратьев, особенно во время переправ через реку под шквальным огнем.

"Сложнее всего психологически было не уничтожать врага, а видеть, как гибнут наши собратья. Особенно тяжело — сопровождать лодки. Часто они попадали под плотный артиллерийский обстрел, будто лодка идет не по Днепру, а по кастрюле с кипятком", — отметил "Страж".

На передовой ему приходилось не только сражаться против врага, но и выживать: отсутствие ротаций, испорченная пища, нехватка воды и постоянные обстрелы стали частью быта. В укрытии он "жил при лампочке 24/7", солнца почти не видел, а мытье и стирку были возможны только раз в месяц, однако все понимали, зачем они там. Такой напряженный темп продолжался, пока по их позиции россияне не ударили КАБами. После госпитализации у "Стража" обнаружили опухоль.

"Постоянно находиться под обстрелами здоровье не прибавляет", — отметили врачи. Операция по удалению длилась шесть часов, а восстановление было тяжелым.

Защитник вернулся на службу в 2024 году, теперь передает свой опыт, ведь учит пилотов и пехоту противодействовать дронам.

"Передаю свой опыт и жду улучшения здоровья. Где буду нужен — там и буду. На позиции или как инструктор — неважно", — сказал "Страж".

Как сообщал OBOZ.UA, 2025 год может стать "самым дорогим" годом войны для России со стороны потерь личного состава захватчиков. С начала года ориентированные потери живой силы оккупантов составляют 160 тыс. лиц убитыми и ранеными.

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