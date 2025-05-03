Британская разведка: 2025 год может стать 'самым дорогим' годом войны для России

2025 год может стать "самым дорогим" годом войны для России со стороны потерь личного состава захватчиков. С начала года ориентированные потери живой силы оккупантов составляют 160 тыс. лиц убитыми и ранеными.

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Об этом говорится в сводке разведки Великобритании за 3 мая. Там отметили, что с 24 февраля 2022 года страна-террорист предположительно потерпела около 950 000 жертв (убитых и раненых).

"За первые четыре месяца 2025 года Россия, вероятно, понесла примерно 160 тысяч жертв. Если эти показатели потерь сохранятся до конца 2025 года, это будет самый дорогой год войны с точки зрения российского личного состава, что продолжит годовую тенденцию роста потерь", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, средние ежедневные потери российских войск в апреле 2025 года составили чуть более 1200 человек, а всего за месяц – 36 тысяч, согласно информации Генштаба Украины. Это незначительное уменьшение по сравнению с мартовским среднесуточным показателем в 1300 человек.

Хотя ежедневные потери оккупантов сейчас меньше, чем рекордные почти 1600 человек в конце 2024 года, когда Россия продвигалась вперед, в общем масштабе конфликта они все еще остаются на самом высоком уровне.

"Пока в 2025 году Россия не смогла превратить продолжающиеся большие потери в значительные успехи в Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в британской разведке отмечали, что независимые российские журналисты нашли подтверждение вербовки российским минобороны только в Москве в период с апреля 2023-го по май 2024-го свыше 1,5 тысячи иностранцев. Большинство из них прибыло из Южной и Восточной Азии.

Напомним, как утверждают аналитики ISW, российский диктатор Владимир Путин не изменил своих первоначальных военных целей, заключающихся в оккупации всей страны и подрыве НАТО. В частности, американские чиновники выражают сомнения относительно искренности лидера Кремля в стремлении к заключению мирного соглашения.

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