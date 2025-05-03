Путин не оставил своих кровожадных амбиций в отношении Украины и готовится ко второй войне – ISW

Российский диктатор Владимир Путин не изменил своих первоначальных военных целей, которые состоят в установлении контроля над всей Украиной и подрыве НАТО. В частности, американские чиновники выражают сомнения относительно искренности лидера Кремля в стремлении к заключению мирного соглашения.

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Об этом говорится в аналитике Института изучения войны. Чиновники опасаются, что Россия может снова начать войну и расширить свою оккупацию в Украине даже после принятия мирных инициатив со стороны США.

В статье отмечается, что оккупационные войска пытаются захватить Лиман и Покровск, а также продвигаются на север от Торецка до Константиновки, что является сигналом о неизменном стремлении Путина установить контроль над всей Донецкой областью.

Усилия России по наращиванию военного потенциала, а также реструктуризация вооруженных сил демонстрируют, что страна готовится не только к длительной войне в Украине, но и к предстоящим столкновениям на западных границах. Российское правительство продолжает инвестировать в военно-промышленный комплекс, невзирая на экономические трудности для своих граждан.

"Российские чиновники также продолжают заставлять российское общество поддерживать долгосрочные военные усилия в Украине и против НАТО. Российские чиновники, включая Путина, постоянно используют ложные заявления о войне в Украине, чтобы выдвигать максималистские территориальные требования, в частности, чтобы Украина отказалась от "Новороссии", вы включает всю южную и восточную Украину и "неотъемлемая" часть России, которой Украина должна уступить, чтобы Россия прекратила войну", – говорится в анализе.

Аналитики отмечают, что Путин недавно снова использовал термин "Новороссия", указывающий на то, что Кремль не отказался от своих территориальных амбиций. В то же время, российские государственные СМИ еще в марте 2025 года предостерегали внутреннюю аудиторию от завышенных ожиданий относительно результатов мирных переговоров между Путиным и Трампом.

Опрос издания "Verstka", проведенный 29 апреля среди 100 российских военных, показал, что только 18% кадровых военных и офицеров, преимущественно воюющих в Украине более двух лет, поддерживают вывод российских войск без достижения заявленных Путиным целей (вероятно, демилитаризации и "денацификации" Украины).

Лишь около пятой части опрошенных военнослужащих РФ и гражданских считают, что война закончится в ближайшее время.

"Опрос Verstka показывает, что Кремль не готовит российское информационное пространство к мирному соглашению в ближайшее время, и что российские силы и общество не ожидают неизбежного завершения войны", – говорится в статье.

Такая информационная политика Кремля и ее влияние на российское общество значительно усложнят диктатору представление любого длительного перемирия, не говоря уже о мирном соглашении, значительно отличающемся от его заявленных целей, как собственной победы для внутренней аудитории.

Напомним, диктатор Путин может нарушить любое мирное соглашение, подписанное с Украиной, в России на это уже начали намекать. Поэтому возобновление полномасштабной войны, судя по заявлениям российских чиновников, возможно в любой момент.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые представители российской элиты настаивают на том, чтобы диктатор Путин согласился на компромиссное решение о войне в Украине. Их беспокойство вызвано укреплением связей между США и Украиной, что может привести к потере преимущества России на переговорах.

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