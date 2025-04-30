'В любой момент': в ISW указали на нарратив РФ, намекающий на вероятность новой войны с Украиной после объявления мира

Российский диктатор Владимир Путин может нарушить любое мирное соглашение, подписанное с Украиной. Более того, в России на это уже начали достаточно прозрачно намекать.

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И возобновление полномасштабной войны, судя по заявлениям российских чиновников, возможно в любой момент. Об этом предостерегает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которое он сделал 29 апреля. Спикер Кремля снова заявил о выдуманной Москвой "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского, которая, мол, "создаст правовые трудности" в прямых переговорах между Россией и Украиной. Однако, добавил Песков, Россия якобы настолько заинтересована в начале переговоров, что "все остальное – второстепенно".

Однако еще 24 апреля Песков также заявлял, что Россия возобновит агрессивную войну, если "люди... поставят под сомнение легитимность" Зеленского и добавил, что Россия "не доверяет" украинскому правительству.

Тезис о "нелегитимности" законной украинской власти российская правящая верхушка во главе с Владимиром Путиным взяла на вооружение уже достаточно давно. И российский диктатор, и другие высокопоставленные российские чиновники неоднократно заявляли, что все украинские правительства с 2014 года "нелегитимны" и что Россия не будет рассматривать никакие соглашения, заключенные с действующим украинским правительством, как обязательные к исполнению.

Также Путин и его окружение постоянно называли "нелегитимным" президента Зеленского, ссылаясь на то, что в Украине в разгар полномасштабной войны не были проведены выборы в 2024 году.

При этом о том, что украинское законодательство прямо запрещает проведение выборов во время действия правового режима военного положения и вторжения вражеской армии на территорию государства, инициаторы войны молчат.

"Кремль намеренно сочетает свою якобы заинтересованность в российско-украинских мирных переговорах со своим ложным нарративом о нелегитимности Зеленского, чтобы создать условия для России утверждать, что любое будущее мирное урегулирование, которое Россия подпишет с Зеленским, является нелегитимным, отказаться от соглашения и возобновить вторжение во время, которое Россия выберет. Любое долгосрочное мирное соглашение между Россией и Украиной должно содержать четкое признание Россией легитимности украинского правительства и Конституции Украины", – подчеркнули в ISW.

Напомним, также аналитики Института изучения войны констатировали, что Россия уже начала кампанию самооправдания перед нападением на НАТО. Заявления российских чиновников ориентированы прежде всего на внутреннего потребителя: к войне Кремль принялся морально готовить российское население.

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