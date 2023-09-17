Ликвидирован полковник-командир российской бригады десантников. Фото

Россия на войне в Украине понесла очередные потери. На фронте ликвидирован полковник-командир бригады десантников РФ Андрей Кондрашкин с позывным "Дунай".

Об этом сообщил коллаборант, военный и политический деятель "ДНР" Александр Ходаковский. По его словам, Кондрашкин был командиром 31-й Ульяновской ДШБ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сразу после взятия Мариуполя были поставлены новые задачи, действовать пришлось в другой обстановке и с другими "смежниками", – так принято называть у нас тех, с кем приходится делить общую фронтовую долю. Планировали наступать, и "сверить часы" мы прибыли в штаб тридцать первой Ульяновской ДШБ, с бойцами которой мы и должны были выполнять боевое задание", – написал Ходаковский.

Он добавил, что оккупант был ликвидирован в воскресенье, 17 сентября. А также выразил соболезнования по поводу гибели военного преступника РФ.

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Международное разведывательное сообщество InformNapalm подтвердило ликвидацию командира 31-й ОГШБр ВС РФ, полковника Андрея Кондрашкина.

"За 31-ю ОДШБр тянулся большой след военных преступлений. Десантники 31-й ОДШБр в/ч 73612 активно участвовали в захвате Крыма и войне на Донбассе с 2014 года. Во время расследования 2015 года мы также установили, что десантники 3 штурмовали Крымский парламент в форме украинского "Беркута", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что это подразделение находился в населенных пунктах Катюжанка, Дымер, Бородянка, Гостомель, Буча, Ирпень.

К слову, недавно в Украине был ликвидирован командир 247-го элитного десантно-штурмового полка НДС РФ. Страна-агрессор потеряла на войне Василия Попова. Он стал вторым убитым командиром, первым в Украине погиб полковник Константин Зизевский. Он был ликвидирован еще 26 февраля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне в Украине погибли десятки российских окупантов из 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. В сети говорится о ликвидации не менее 55 десантников.

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