'Лишь глобальная сила способна принудить Россию к миру': Зеленский рассказал о подготовке к швейцарскому саммиту. Видео

Украина продолжает подготовку к швейцарскому саммиту мира, который запланирован на 15-16 июня. Это будет первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что только глобальная сила способна принудить Россию к миру. Об этом он сказал во время вечернего видеообращения в четверг, 2 мая.

"Продолжаем сегодня и предварительную активность. Совещания относительно тех результатов, которых ожидаем с ближайших месяцев и в целом года", – сказал президент.

По его словам, у НАТО рассматриваются перспективы на этот год, в частности ожидания от саммита в Вашингтоне. По Евросоюзу ведется подготовка к фактическому открытию переговоров о вступлении, запланированных на июнь, а также продолжается другая дальнейшая работа с ЕС.

Также обсуждается глобальный саммит мира. Уже определены представители нашего государства, которые будут работать на разных направлениях. Сейчас Украина вместе со Швейцарией завершили направление приглашений на Саммит, который пройдет 15-16 июня.

Это будет первый этап – фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира. Мы все понимаем, что только глобальная сила способна принудить Россию к миру, и именно поэтому работаем, чтобы привлечь как можно больше участников в Саммит в Швейцарии и соответствующей коммуникации. Следует также понимать и то, что Путин попробует и разными манипуляциями, и силой ударов своих террористов – попытается сорвать эту работу, наши усилия, попытается ослабить украинские позиции. Все наши позиции – и на поле боя, и в дипломатии, и в информационной сфере – должны быть сейчас одинаково сильны. Чтобы нам давить и приближать наши результаты, оккупанты должны упустить возможность давить и приобретать что-то для себя. Так что наша сила, наши возможности, наше оружие, единство с партнерами – все это должно работать вместе. И будет работать", – отметил Зеленский.

Кроме того, он рассказал, что провел сегодня заседание Ставки верховного главнокомандующего. На совещании обсуждались ключевые вопросы, в частности ситуация на фронте. Был представлен доклад главнокомандующего. Особое внимание было уделено Покровскому направлению, а также другим направлениям в Донецкой области и южным направлениям в Харьковской области. Обсуждалась также общая ситуация с защитой границы с Россией и соответствующих общин в нескольких областях.

"Мы видим риски. Мы будем уничтожать оккупанта в любых условиях", – сказал глава государства.

Отдельно и подробно обсуждалось строительство фортификаций.

"Были доклады и правительства – премьер-министра Дениса Шмыгаля и Офиса – в рамках ответственности регионального направления Алексея Кулебы и от председателя Государственной службы специального транспорта Александра Яковца. Я благодарю каждого и каждого, кто на местах строит фортификации, работает так эффективно, как нужно. Соблюдаем графики", – рассказал он.

Также обсуждались вопросы защиты нашей энергетики – конкретных объектов от угроз. Отмечено необходимость обеспечить защиту энергетики от ударов в это время и подготовку к следующему отопительному сезону.

"Задача очевидна: должны сделать максимум для защиты жизни, и каждый аспект этой работы – от ПВО и РЭБ на объектах до необходимых строительств и поставок – все это персональная ответственность каждого, кто привлечен к работе. От правительства и Воздушных сил к энергокомпаниям и местным службам. Благодарю всех, кто относится к своей работе действительно добросовестно", – отметил Зеленский.

Также он сообщил, что поручил премьер-министру, министру обороны, министру иностранных дел, главкому, каждому на их уровне, задачу работать с партнерами с целью ускорения поставок оружия, реализации пакетов и согласованных соглашений. Важна оперативность. Содержание пакетов пока выглядит понятным. Зеленский в очередной раз поблагодарил Конгресс Соединенных Штатов за принятое решение, но подчеркнул, что скорость поставки и исполнения этих решений также важна для наших военных.

"Благодарю каждого и каждого, кто с Украиной! Спасибо всем, кто воюет и работает ради нашего государства и людей! Благодарю всех, кто восстанавливает нормальную жизнь после российских ударов и кто приближает реальную ответственность России за эту войну – войну, в которой мы обязательно защитим свою независимость", – резюмировал он.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина не собирается садиться за стол переговоров о поиске путей окончания войны. По его словам, нет смысла говорить со страной-агрессором, которая не разделяет наши взгляды на мир.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира. По его словам, агрессор имеет конкретный план, нацеленный на уменьшение количества стран-участниц и в целом отсрочку проведения мероприятия.

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