'Лишь силой можно остановить этот террор': Зеленский рассказал, сколько ракет и 'Шахедов' РФ запустила по Украине в апреле

Президент Владимир Зеленский заявил, что в апреле войска России применили более 300 ракет, почти 300 "Шахедов" и более 3200 корректируемых авиабомб (КАБ) против Украины. Глава государства подчеркнул, что российский террор можно остановить только силой.

Соответствующее заявление Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале 2 мая. "Только за один этот апрель российские террористы применили более 300 ракет разных типов, почти 300 "Шахедов" и более 3200 корректируемых авиабомб против Украины", – написал он.

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