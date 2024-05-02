'Любые договоренности не действуют': в Воздушных силах оценили возможность российских атак на Пасху

В Украине допускают вероятность атаки "Шахедов", ракетного или даже комбинированного массированного обстрела со стороны РФ на Пасху. Праздник выпадает на воскресенье, 5 мая.

О коварстве врага напомнил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что угроза вражеских воздушных нападений для Украины является постоянной.

"Как мы видели уже неоднократно, люб сообщения о так называемых мирных договоренностях, временные перемирия с российской стороны не соблюдаются. Поэтому мы не можем исключать то, что подлый коварный враг может испортить людям праздник", – отметил представитель ВС.

Он заверил, что защитники неба всегда готовы отразить подобные угрозы. В то же время призвал украинцев быть внимательными всегда – на Пасху, в целом в праздничные и будние дни. В частности, следить за уведомлениями о воздушной тревоге и сообщениями ВС ВСУ о том, какая угроза из воздуха существует и для каких городов.

"В последнее время Россия немного исключила из своего списка средств нападения "Шахеды" (хотя этой ночью применила два). Мы видим, что враг больше атакует баллистическими ракетами и крылатыми типа Х-59", – подытожил Евлаш.

Известно, что утром 2 мая силы ПВО сбили российскую крылатую ракету воздушного базирования Х-59 в Николаевской области. От обломков пострадала транспортная инфраструктура региона.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия усилила ракетные удары по Одессе, применяя преимущественно баллистическое вооружение. В частности, 29 апреля оккупанты "Искандер-М" с кассетной боевой частью убили шестерых жителей, а вечером 1 мая снова использовали баллистику, ударив по сортировочному депо Новой почты и ранив людей.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подчеркнул, что в южных регионах страны очень сложно сбивать баллистические ракеты, поэтому враг делает ставку именно на такой вид террора.

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