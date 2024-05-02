"Вам канцлер Германии дули в кармане крутит, а вы и рады": Козий объяснил, какой будет реакция мира на обстрел Одессы Россией

Войска РФ 29 апреля атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью, вследствие чего погибли 6 человек. Применение такого оружия запрещено Конвенцией о кассетных боеприпасах, которую ратифицировали 112 государств мира, однако их реакция на эти обстрелы вряд ли будет такой, которую ждут украинцы.

Об этом в интервью OBOZ.UA сказал эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. В качестве примера он привел реакцию ООН на вторжение России в Украину – организация назвала действия РФ агрессией, однако страну-оккупанта до сих пор не исключили из Совбеза ООН.

Да и попала туда Россия как правопреемница СССР, она не проходила официально установленную процедуру вступления.

"Как вы говорите, какая реакция мира. Кстати, сколько мир имеет цветов? Всего семь – "каждый охотник желает знать, где сидит фазан". Если то, что вам мир кажется белым, он распадается на семь цветов и совсем не белый. Поэтому, когда вы от него ожидаете какой-то реакции, вы четко должны понимать, от кого именно вы ожидаете реакции. Вам канцлер Германии дули в кармане крутит, а вы и рады", – сказал Козий.

Он считает, что Украина должна уделять больше внимания контрразведке и разведке – эти структуры нужно хорошо финансировать, чтобы они могли как выявлять вражеских "кротов", так и создавать свою агентуру в России, Соединенных Штатах, Германии и других странах.

"А мы уделяем внимание больше баллистике, полетит или нет, упадет или не упадет. Все решения принимаются людьми, причем в больших кабинетах, это надо понимать. Поэтому и соответственно нужно определенные ресурсы выделять, чтобы вербовать этих людей, чтобы они работали на Украину, давали всю информацию необходимую для нашего государства, создали необходимые для нас условия восстановления оборонно-промышленного комплекса, а не подыгрывали в Российской Федерации", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 29 апреля армия России атаковала Одессу "Искандером" со шрапнелью. Пятеро человек погибли, ранения получили 32 человека. Повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома. Число жертв этой атаки 1 мая увеличилось до шести человек – в больнице скончался один из раненых мужчин.

– Поздно вечером во вторник, 30 апреля, российские оккупационные войска снова нанесли удары по Одессе баллистическими ракетами. В городе раздавались взрывы, жертвами этой атаки стали три человека.

– Вечером в среду, 1 мая, россияне снова ударили по Одессе, использовав для атаки баллистические ракеты. В городе были слышны взрывы. Известно о по меньшей мере 13 пострадавших вследствие вражеского обстрела.

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