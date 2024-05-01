Количество погибших в результате атаки по Одессе 29 апреля увеличилось: в больнице скончался мужчина

В Одессе увеличилось количество жертв российского удара 29 апреля. В больнице скончался один из раненых мужчин.

По состоянию на 1 мая в результате той атаки погибли уже шесть человек. Об увеличении количества жертв сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

"Количество погибших в результате атаки по Одессе 29 апреля увеличилось до 6. К сожалению, сегодня в больнице умер мужчина, за жизнь которого врачи боролись до последнего. Мои искренние соболезнования родным", – написал Труханов 1 мая.

Напомним, 29 апреля, российские захватчики ударили по Одессе "Искандером" со шрапнелью. Ранения получили десятки человек, более 20 из них были госпитализированы, часть – в тяжелом состоянии.

В городе повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

Среди раненых в результате обстрела Одессы – экс-нардеп Кивалов. А одним из погибших оказался проректор МГУ Борис Васильев.