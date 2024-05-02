'У врага накоплен ресурс': Братчук объяснил, почему Россия стала чаще бить по Одессе баллистикой

Российская оккупационная армия в последнее время усилила ракетные обстрелы Одессы. Для совершения террора враг применяет в основном баллистическое вооружение.

На сегодняшний день в южных регионах страны крайне сложно сбивать баллистические ракеты, поэтому враг делает ставку именно на такой вид террора. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

По его словам, в ракетах "Искандер" российские террористы используют боевую часть с кассетными суббоеприпасами, чтобы нанести как можно больше вреда мирному населения. Также Братчук добавил, что путинские войска смогли накопить ресурс, чтобы регулярно терроризировать Одессу.

"У врага, во-первых, накоплен соответствующий ресурс, мы это знаем по данным Главного управления разведки. Баллистика, что касается Искандеров, он используется с кассетным боеприпасом для того, чтобы было больше жертв. Во-вторых, баллистика – это то, что сейчас крайне сложно перехватить, в частности, на юге. Тут уже наши надежды на те обещания, которые, я уверен, будут выполнены по усилению нашей противовоздушной обороны", – заявил Братчук.

Кроме того, он добавил, что враг делает ставку именно на баллистику, потому что такие ракеты являются крайне сложной целью для систем противовоздушной обороны. При этом он считает, что террор будет продолжаться до тех пор, пока на юге Украине не появятся ЗРК, способные уничтожать баллистические ракеты.

"Другая номенклатура ракет сейчас не используется, потому что они перехватываются нашими силами ПВО. Поэтому враг пытается бить именно теми боеприпасами, которые сегодня самые болезненные. Думаю, что эта тактика будет продолжаться, но в любом случае мы усилимся и таких обстрелов станет меньше", – сказал Братчук.

Напомним, российские оккупанты вечером 1 мая ударили по Одессе, использовав для атаки баллистические ракеты. В городе было слышно взрывы. Известно о минимум 14 пострадавших в результате вражеского обстрела.

Ранее сообщалось, что 30 апреля российские оккупационные войска нанесли удары по Одессе баллистическими ракетами. Жертвами атаки стали три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 29 апреля армия России атаковала Одессу "Искандером" со шрапнелью. Шесть людей погибли, ранения получили 32 человека. Повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

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