Над Николаевщиной сбили ракету Х-59: обломки повредили транспортную инфраструктуру

В среду, 1 мая, над Николаевщиной была уничтожена крылатая ракета воздушного базирования Х-59. От обломков ракеты пострадала транспортная инфраструктура области.

К счастью, в результате вражеских ударов никто не пострадал. О последствиях вражеских обстрелов за минувшие сутки сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Также в Николаевском районе в среду в 16:54 артиллерийский обстрел произошел в акватории Очаковской общины. По данным властей, жертв или пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что противник все чаще запускает по Украине ракеты Х-59 и модернизированный вариант Х-69. Скорее всего, по словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша, удары этим оружием по нашей стране продолжатся.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты вечером в среду, 1 мая, ударили по Одессе, использовав для атаки баллистические ракеты. В городе были слышны взрывы. Известно о 14 пострадавших в результате вражеских обстрелов.

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