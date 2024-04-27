Войска РФ чаще стали использовать ракеты Х-59 и Х-69 – Воздушные силы

Противник все чаще запускает по Украине ракеты Х-59 и их модернизированный вариант Х-69. Скорее всего, удары этим оружием по нашей стране продолжатся.

На новую тактику вражеских атак обратил внимание спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш. Майор прокомментировал ситуацию в эфире телемарафона "Єдині новини".

"В последнее время враг стал активнее использовать ракеты Х-59/Х-69 для того, чтобы поражать различные объекты", – заявил он.

Указанные крылатые ракеты класса "воздух – земля" не сильно отличаются по характеристикам. Однако Х-69 – "более модернизированная, имеет большую дальность поражения и несколько большую мощность". Впервые она была представлена страной-агрессором в августе 2022 года.

Х-69, к примеру, применялись врагом для удара по Трипольской ТЭС в Киевской области.

Евлаш добавил, что после короткой паузы оккупанты снова возобновили свои массированные атаки. Они будут продолжатся, пока противник будет видеть стратегическую целесообразность и будет иметь средства поражения. "Конечно, враг будет пытаться продолжать атаковать", – заявил спикер Воздушных сил.

Как писал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия располагает более чем 10 самолетами шестого поколения Су-57. Они являются носителями ракет, которые уже атаковали Украину.

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