Страна-агрессор на данный момент располагает более чем 10 самолетами шестого поколения Су-57. Они являются носителями ракет, которые уже атаковали Украину.

Об этом пишет издание Defense Express. По данным российских пропагандистов в 2022 году ВПК РФ изготовил шесть самолетов этого типа.

Информация о реальном составе вооружения Су-57 остается неточной. Во внутреннем вооруженном отсеке, вероятно, может находиться от четырех до шести ракет средней дальности класса "воздух-воздух". Два дополнительных вооруженных отсека находятся под корнем крыльев истребителя. До сих пор нет изображений или видеозаписей оружия из этих отсеков. Самолет также имеет 6 узлов наружной подвески для боеприпасов.

Для оснащения Су-57 применялись боеприпасы, находившиеся на складах, расположенных на аэродроме "Ахтубинск-Владимировка" Астраханской области. Там как раз хранились ракеты Х-59 класса "воздух-земля" советского изготовления, способные уничтожать цели на расстоянии до 300 км. Новых высокоточных способов впечатления для применения с Су-57 нет.

Су-57 – российский истребитель пятого поколения, разработанный российской авиастроительной компанией ОАК. Он оснащен принципиально новым комплексом авионики с функцией "электронного пилота".

Кратко о заявленных характеристиках Су-57:

– длина фюзеляжа и размах крыльев – 19,8 метров и 14 метров соответственно;

– максимальная взлетная масса и боевая нагрузка – 35,5 тонн и 4,3 тонн соответственно;

– заявленные показатели максимальной скорости и дальности полета – до 2600 км/ч и 3500 км соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор для удара по Трипольской ТЭС в Киевской области использовала новейшие Х-69. Эти ракеты хуже "Кинжала".

Военные отметили, что это не первое использование Х-69 для удара по Украине. Первое упоминание об их использовании появилось в феврале 2024 года, хотя редкие случаи были еще в 2023 году. Впоследствии эта неофициальная информация подтвердилась благодаря публикации Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) об исследовании обломков Х-69.

Х-69 – дозвуковая крылатая ракета для самолетов тактической авиации, которую враг может использовать с Су-34 и Су-35, она также должна стать основной крылатой ракетой для Су-57, которую он должен нести во внутренних отсеках вооружения.

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