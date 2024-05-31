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Литва готова направить военных инструкторов в Украину: что известно

Дарья Дурова
War
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Ингрида Шимоните

В Вильнюсе не исключают вариант отправки инструкторов на территорию Украины для обучения воинов Сил обороны. Литва могла бы пойти на такой шаг, если бы к ней присоединились западные партнеры.

Этот вопрос прокомментировала литовская премьер-министр Ингрида Шимоните. Она дала интервью Bloomberg в пятницу, 31 мая, в Сингапуре.

"Мы тренируем их [украинских новобранцев] в третьих странах, мы тренируем их в Литве. Литва, если понадобится, возможно, обучила бы их и в Украине в партнерстве со странами, которые были бы готовы это сделать", – заявила премьер балтийского государства.

До полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией, литовские военные проводили тренировки на территории Украины. Между нашими государствами существует давнее сотрудничество, отметила Шимоните.

Ингрида Шимоните на интервью

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее президент Литвы Гитанас Науседа обратил внимание, что к инициативе Чехии по закупке снарядов для ВСУ присоединились 18 стран, но только четыре из них придерживаются своих заявлений. Науседа поднимет этот вопрос на международном Саммите мира в Швейцарии.

– Ожидается, что первые 155-миллиметровые снаряды, закупленные за пределами Европы в рамках "чешской инициативы", наши защитники получат уже в ближайшее время.

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