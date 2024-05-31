Литва готова направить военных инструкторов в Украину: что известно

В Вильнюсе не исключают вариант отправки инструкторов на территорию Украины для обучения воинов Сил обороны. Литва могла бы пойти на такой шаг, если бы к ней присоединились западные партнеры.

Этот вопрос прокомментировала литовская премьер-министр Ингрида Шимоните. Она дала интервью Bloomberg в пятницу, 31 мая, в Сингапуре.

"Мы тренируем их [украинских новобранцев] в третьих странах, мы тренируем их в Литве. Литва, если понадобится, возможно, обучила бы их и в Украине в партнерстве со странами, которые были бы готовы это сделать", – заявила премьер балтийского государства.

До полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией, литовские военные проводили тренировки на территории Украины. Между нашими государствами существует давнее сотрудничество, отметила Шимоните.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее президент Литвы Гитанас Науседа обратил внимание, что к инициативе Чехии по закупке снарядов для ВСУ присоединились 18 стран, но только четыре из них придерживаются своих заявлений. Науседа поднимет этот вопрос на международном Саммите мира в Швейцарии.

– Ожидается, что первые 155-миллиметровые снаряды, закупленные за пределами Европы в рамках "чешской инициативы", наши защитники получат уже в ближайшее время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!