'Результат не отвечает декларациям': Науседа раскритиковал союзников за медленные закупки боеприпасов для Украины

Хотя к инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины присоединились 18 стран, только четыре из них придерживаются своих заявлений. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поднимет этот вопрос на международном саммите Мира в Швейцарии.

Гитанас Науседа утверждает, что это не первый случай, когда декларации руководителей стран и их действия не совпадают. Кроме этого саммита, он намерен обратиться с этим вопросом к Европейскому совету и НАТО.

"Очень жаль, что некоторые решения озвучиваются громко, но реальный результат даже отдаленно не может сравниться с декларациями. Это большая проблема, и наши друзья из Украины неоднократно указывали на нее пальцем. В конце концов даже страны, расположенные не только вблизи агрессивных государств, но и вдали от горячих точек должны осознать, что если Украине не удастся победить, мы все станем мишенями", – сказал Науседа.

Как известно, Чехия нашла снаряды в до сих пор не названных странах, которые согласны их продать. В Чехии предложили другим партнерам Украины вместе приобрести эти наявы. Происходило 18 стран. Однако 29 мая министерша обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что передали средства пока только Канада, Нидерланды, Дания и Португалия.

Хотя Литва также еще не предоставила деньги в рамках "чешской инициативы", Науседа заверил, что в его стране "обещания выполняются". Он уточнил, что Литва внесет в эту инициативу 35 млн евро.

"То, что мы не можем сейчас передать эти деньги, связано с нашими обязательствами перед союзниками по НАТО. И мы не можем игнорировать общие соглашения по безопасности", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни Украина все же получит первые 155-миллиметровые снаряды, закупленные за пределами Европы в рамках "чешской инициативы". В общей сложности на закупку боеприпасов для ВСУ страны-партнеры уже собрали более 1,6 миллиарда евро. По крайней мере, так утверждает премьер-министр Чехии Петр Фиал.

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