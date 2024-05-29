Украина скоро получит первые снаряды в рамках чешской инициативы: Фиала назвал термин

В ближайшие дни Украина получит первые 155-миллиметровые снаряды, закупленные за пределами Европы в рамках чешской инициативы. В общей сложности на закупку боеприпасов для ВСУ страны-партнеры уже собрали более 1,6 миллиарда евро.

Об этом рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Barron's. Его страна возглавляет международную кампанию по сбору средств на закупку боеприпасов для украинской армии, которая борется с российским вторжением с февраля 2022 года.

"Пятнадцать стран ЕС и НАТО уже выделили более 1,6 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов)", – отметил Фиала.

По его словам, "первые десятки тысяч 155-миллиметровых боеприпасов будут доставлены в июне". Украина может ожидать первую партию уже в ближайшие дни.

Напомним, также Фиал считает, что Украина имеет полное право использовать для обороны все доступные средства. Он поддержал призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ. Такая позиция, по его мнению, "просто логична".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел считает, что Украина вряд ли сможет отвоевать все захваченные российскими оккупантами территории "в обозримом будущем". В то же время он подчеркнул, что страна-агрессор Россия не удовлетворится только частью Украины.

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