Литва передала Украине бронетранспортеры M577: как они помогут ВСУ

Министерство обороны Литвы сообщило о передаче украинской армии бронетранспортеров M577. В правительстве страны подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения РФ предоставили Украине помощь на 1 млрд евро.

Также в оборонном ведомстве рассказали о передаче другого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Литвы.

"Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине. 23 апреля бронетехника М577, предназначенная для украинской армии, добралась до воюющей страны", – говорится в заявлении ведомства.

Также в минобороны подчеркнули, что в ответ на запросы Украины в этом году уже поставлены боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры М577, противодроновые системы, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, пульты RISE-1, детонационные системы, генераторы, самолеты Л-39ЗА "Альбатрос" и другое обеспечение.

"Помощь Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже составляет один миллиард евро. Литва оказала Украине военную поддержку на сумму около 610 миллионов евро. В этом году уже оказана поддержка примерно на 84 миллиона евро. Предполагается, что такая динамика поддержки сохранится", – сообщили в министерстве обороны.

Бронетранспортер M577 создан на базе бронетранспортера M113 для выполнения функций мобильного командного пункта (тактического операционного центра) уровня батальона.

В отличие от базовой версии М113, бронетранспортеры M577 оборудованы дополнительным набором радиостанций для обеспечения командования и управления подразделением и координации с другими подразделениями и высшими звеньями командования. Обычно машины оборудованы сборными мачтами антенн, которые устанавливаются на крыше.

В зависимости от модификации M577 может развивать скорость до 66 км/ч. Запас хода может достигать 480 километров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которого стало известно, что Великобритания предоставит наибольший объем военной поддержки для Украины, который оценивается в полмиллиарда фунтов стерлингов (более 600 миллионов долларов).

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект о дополнительном финансировании для Украины, который одобрила Палата представителей США, предусматривает выделение в поддержку нашего государства $60,84 млрд. Из них $13,8 млрд направят на закупку новых вооружений и оборудования.

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