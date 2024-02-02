Литва передала Украине новую партию военной помощи: что в нее вошло. Фото

В пятницу, 2 февраля, Литва передала Украине очередную партию военной помощи. В него вошли, в частности, системы дистанционной детонации RISE-1.

Видео дня

Также Вооруженные силы Украины получат более тысячи выстрелов в шведский ручной противотанковый гранатомет "Карл Густав". Об этом сообщило министерство обороны страны.

Там отметили, что активно и последовательно поддерживают Украину, потому что это инвестиция в собственную безопасность.

"Литва продолжает оказывать непоколебимую военную поддержку Украине. Сегодня Литва доставила детонационные системы и тысячи патронов в противотанковые гранатометы", – отметил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Ранее Габриелюс Ландсбергис предостерег от любых мирных соглашений с Россией. Он подчеркнул, что любое перемирие с агрессором только дает РФ время перевооружиться.

Также Ландсбергис заявлял, что Украина срочно нуждается в оружии дальнего действия, которое нужно ей для борьбы с российскими оккупантами. Он подчеркнул, что победа Украины нужна всему миру.