Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров для разминирования

В Литве объявили о выделении Украине новой помощи для борьбы с российским полномасштабным вторжением. Страна передаст Силам обороны Украины бронетранспортеры М113.

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Об этом в среду, 12 июня, сообщили в министерстве обороны Литвы. Там отметили, что переданные БТР должны помочь ВСУ в разминировании территорий.

Как уточнили в ведомстве, украинская армия получит 14 единиц этой техники уже на этой неделе.

Также там рассказали, что передачу бронетранспортеров М113 инициировали министерство обороны и Вооруженные силы Литвы в ответ на просьбу украинского правительства к союзникам помочь ВСУ в отражении российской агрессии.

"Переданная бронетехника призвана усилить возможности украинской армии по разминированию и является безвозмездным вкладом Литвы в поддержку, мобилизованную Коалицией по разминированию, возглавляемой Исландией. Целью Украинской коалиции по разминированию является объединение и координация существующей и будущей поддержки стран-доноров Украине, как в области боевого, так и гуманитарного разминирования", – сказано в сообщении.

БТР M113 – американский гусеничный бронетранспортер, долгое время являвшийся основным бронетранспортером США. Он находится на вооружении многих армий мира. Украина после начала масштабного вторжения РФ получила сотни этих машин.

M113 является сравнительно легкой машиной с боевой массой 10,25 т. Экипаж рассчитан на два человека: механика-водителя и командира. БТР может штатно перевозить 11 десантников.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция и Аргентина активно обсуждают передачу Украине самолетов-штурмовиков Super Etendard. В настоящее время из-за эмбарго, введенного Великобританией, истребители находятся в нерабочем состоянии.