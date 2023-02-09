Литва передаст Украине зенитно-ракетные комплексы для борьбы с иранскими ''шахедами'', – министр обороны

Литва поставит Украине современные зенитно-ракетные комплексы для борьбы с иранскими дронами-камикадзе, которые использует Россия. Украинские военные прошли военное обучение в Литве для работы с данными установками.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время совместной пресс-конференции с литовским министром обороны Арвидас Анушаускас. Он вручил медаль коллеге из Литвы "За развитие военного сотрудничества", а в ответ получил "Медаль за заслуги".

"8-9 февраля имел в честь принимать с визитом моего литовского друга и коллегу министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса. Мы обсудили ряд дальнейших шагов в рамках помощи ВСУ со стороны Литовской Республики. В частности, вооружение и обучение военных", – написал Резников на своей Facebook-странице.

Он также подчеркнул, что Литва готова оказывать всевозможную помощь Украине для победы в войне.

Во время совместной пресс-конференции Арвидас Анушаускас также подтвердил намерения правительства о дальнейшей поддержке нашей страны.

"Литва продолжит оказывать все возможные пособия для победы Украины. Мы передаем 36 зенитно-ракетных комплексов, которые могут успешно бороться с дронами", – сообщил он.

Также Алексей Резников выразил благодарность правительству и парламенту Литвы, отдельно выделив и министра обороны.

"Я благодарен президенту Литвы, правительства и парламента, всему литовскому народу и лично Арвидасу Анушаускасу за всю поддержку, которую нам оказывает Литва", –сообщил он.

Министру обороны Литвы была вручена награда – медаль "За развитие военного сотрудничества". В свою очередь, он также вручил украинской стороне "Медаль за заслуги".

Как сообщал OBOZREVATEL, Литва подготовила новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут десятки зенитных орудий L-70, боеприпасов, а также два вертолета Ми-8.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!