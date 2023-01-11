Литва передаст Украине зенитные установки Bofors L70 и боеприпасы к ним, – Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал, что его государство будет продолжать непрерывную военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины, которая дает отпор российской агрессии. Он анонсировал передачу нашим военным зенитным установкам L70.

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Об этом Науседа сказал в рамках встречи лидеров стран Люблинского треугольника во Львове, пишет LRT. Это оружие усилит украинскую противовоздушную оборону.

Зенитные установки малой дальности L70 вместе с боеприпасами к ним будут доставлены в Украину в ближайшее время.

"Госсовет обороны подтвердил, что военная поддержка Украины будет продолжена посредством литовских компаний оборонной промышленности, а также финансовых взносов в международные инициативы и фонды для закупки вооружения для Украины", – сказано в сообщении.

В бюджете министерства национальной обороны Литвы на эти цели уже заложено 40 миллионов евро. Кроме того, страна внесет свой вклад в обучение украинских военных и восстановление и ремонт украинской военной техники.

"Литва будет продолжать эту помощь до победы", – подчеркнул Наусед.

Что известно о пушках Bofors L70

40-мм автоматическая пушка L70 была разработана фирмой Bofors после Второй мировой войны, она поступила на вооружение шведской армии в 1951 году.

Для наведения в ней используется электрогидравлический привод, но при необходимости пушку можно наводить и вручную.

Это оружие широко поставлялось за границу, кроме того, по лицензии пушки выпускали в шести разных странах НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина в очередной раз заручилась поддержкой ближайших европейских партнеров – Польши и Литвы. Обе страны уже скоро передадут вооружение, необходимое для эффективной обороны от российских захватчиков.

– Польша готова передать Украине роту танков Leopard, заявил президент Анджей Дуда. Снабжение состоится в рамках международной коалиции.

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