Литва поставит Украине пусковые установки NASAMS уже в сентябре, – Науседа

Литва в ближайшее время передаст Украине пусковые установки ЗРК NASAMS. Силы обороны получат их уже в сентябре.

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Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня в Киеве я сказал своему дорогому другу президенту Владимиру Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину к победе. Литва в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS", – написал Науседа.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил президента Литвы за поддержку.

"Я поблагодарил Гитанаса за сильную и длительную поддержку Украины со стороны Литвы. Военная помощь, Формула мира, экспорт зерна, восстановление и другие вопросы. Есть полное взаимопонимание и готовность к совместной работе", - написал Зеленский.

NASAMS – это зенитно-ракетный комплекс среднего и дальнего радиуса действия, способный выполнять функции противовоздушной обороны. Система может сбивать самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты. Такие ЗРК стоят на вооружении Норвегии, Финляндии, Испании, Нидерландов, Австралии и трех стран мира. В настоящее время они являются одними из самых современных и эффективных предложений на международном рынке вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа Литва анонсировала новую партию военной помощи Украине. В нее входят ЗРК NASAMS, антидроновое вооружение и другая помощь. В посольстве Литвы уточнили, что Украине передадут обновленные NASAMS, полностью готовые к интеграции в систему украинского ПВО.

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