'Логика агрессора проста': в Минобороны оценили ситуацию с вооружением армии Путина

Страна-террористка Россия сейчас испытывает определенные проблемы с вооружением на войне против Украины и использует преимущественно машины и РСЗО советского образца. Однако логика окrупантов проста: любое старое оружие – это все равно оружие.

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Такое мнение высказал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенанта Иван Гаврилюк, передает "Укринформ. По его словам, запас вооружения у врага достаточно велик, несмотря на то, что оно устаревшее.

"Что там теперь на складах, я ответить не могу, но скажу одно: значительная часть вооружения и военной техники армии Советского Союза, которые были на территории Европы в конце 1980-х – начале 1990-х годов, перемещались на склады в РФ. И там она хранилась. Частично, возможно, определенное ее количество поставлялось или продавалось в другие страны, но запас там очень большой", – подчеркнул Гаврилюк.

Он отметил, что вместо современных танков на фронт отправляются преимущественно машины советской разработки.

"Но даже старое оружие – все равно оружие. Даже Т-62 или Т-55 – это тоже танки. Логика агрессора проста – не тратиться на то, что можно на определенном этапе пополнить из старых запасов. Главное – количество", – сказал генерал-лейтенант.

Относительно общей мобилизации РФ, которая якобы пройдет в марте, Гаврилюк ответил, что она "в принципе никогда и не останавливалась, и не останавливается", и на сегодняшний день это служба по контракту.

Сейчас Россия перешла на военные рельсы, мобилизовав всю свою экономику и создав систему информационного контроля и зомбирования населения, которая сегодня чрезвычайно эффективна. Для противодействия этому необходима значительная работа мирового сообщества на политическом и дипломатическом уровнях. Диктатор Путин стремится все больше привлекать к своему войску заключенных, жителей временно оккупированных территорий, солдат из Северной Кореи и наемников из разных стран мира.

В 2024 году в российскую армию на контракт набрали по меньшей мере 427 тысяч военнослужащих. То есть ежемесячно армия РФ пополнялась примерно на 36 тысяч военных. А в течение последнего квартала 2024 и января 2025 года агрессор ежемесячно терял более 40 тысяч солдат на поле боя в Украине. То есть российская армия – в минусе, если не учитывать наемников, солдат из Северной Кореи", – отметил Гаврилюк.

В то же время у страны-агрессорки остается значительный мобилизационный ресурс внутри страны. Многие граждане идут на войну, и неважно, что больше работает – денежный стимул или пропаганда.

"Если мировое сообщество проявит нерешительность или слабость в совместных действиях против агрессии Российской Федерации, Кремль обязательно попытается воспользоваться этим в реализации своих целей в информационном пространстве, на дипломатическом уровне и на поле боя", – резюмировал первый заместитель министра обороны Украины.

Напомним, в последнее время армия РФ демонстрирует необычное поведение. Количество боевых столкновений значительно уменьшилось. Объяснений этого может быть несколько: это нехватка человеческого ресурса или подготовка врага к "новому сезону".

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают инновации в беспилотных операциях для сохранения технологического превосходства над РФ. Детали не будут раскрываться как можно дольше, чтобы сохранить эту инициативу и не дать врагу создать свой аналог.

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