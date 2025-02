Украина и Россия продолжают технологическую гонку по адаптации ударных возможностей: в ISW объяснили, что имеет решающее значение

Силы обороны Украины продолжают инновации в беспилотных операциях, чтобы сохранить свое технологическое превосходство над Россией и добиться эффекта на поле боя. Детали не будут раскрывать как можно дольше, чтобы сохранить эту инициативу и не дать оккупантам создать свои аналоги.

Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) оценивает, что это даст украинским войскам возможность компенсировать количественное материальное превосходство армии РФ. Накануне об этом рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский.

По его словам, в 2024 году СБС нанесли более 220 ударов по территории России с применением более 3,5 тыс. единиц оружия. В декабре 2024-го и январе 2025 года украинские войска нанесли более 15 ударов с зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" и "Тор", а в середине января смогли поставить "Бук-М3" в 57 километрах от линии фронта.

Сухаревский отметил, что украинские войска используют FPV-дроны для охоты на российские разведывательные беспилотники, и это привело к десятикратному уменьшению их использования врагом.

Также командир СБС добавил, что украинское производство беспилотных летательных аппаратов от первого лица (FPV) и других БПЛА состоит из полностью украинских компонентов. Ныне идет работа над разработкой способа противодействия российским FPV-дронам с оптоволоконным кабелем и производством собственных БПЛА на оптоволокне.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский 3 февраля заявил, что украинские военные продолжают наращивать количество беспилотных систем в соединениях и частях Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, Корпусов морской пехоты и войск беспилотных систем.

"Российские и украинские ВС принимают участие в технологической гонке "наступление – оборона", чтобы адаптировать и сделать более инновационными свои ударные возможности и возможности борьбы с дронами. Способность украинских сил внедрять технологические адаптации в масштабах, опережающих российские, имеет решающее значение для способности Украины компенсировать количественные материальные преимущества РФ", – продолжает оценивать ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный авиакомплекс "Громило" украинского производства. Это мощная версия хорошо известного FPV-дрона "Гром" – одного из самых результативных украинских БПЛА.

