Уже 'поражают определенные объекты на определенной высоте': в Силах беспилотных систем рассказали о лазерных технологиях в ВСУ

У Украины есть лазерные технологии, которые уже используются для поражения объектов противника на определенной высоте. Речь идет в первую очередь о беспилотниках и воздушных бортах врага.

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Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем полковник Вадим Сухаревский в интервью "Радио Свобода". По его словам, работы по использованию лазеров постоянно ведутся.

Крмандующий рассказал, что поиск решений в борьбе с вражескими "шахедами" привел к командам, активно занимающимся лазерными технологиями. И сейчас уже есть результаты их сотрудничества с Силами беспилотных систем.

"РНД – инновационная деятельность командования, предусматривающая ряд направлений. Один из них, в плане борьбы с бортами противника, с его беспилотными воздушными системами, в том числе поиск решений в борьбе с шахедами, привел нас к командам, которые активно этим занимаются. И да, повторюсь – лазерные технологии сейчас уже поражают на определенной высоте определенные объекты", – подчеркнул Сухаревский.

Командующий не назвал эти "определенные объекты", но судя по предварительным его заявлениям, речь идет о поражении лазерным оружием вражеских беспилотников и самолетов.

Сухаревский отметил, что Силы беспилотных систем постоянно развиваются, поскольку это одна из главных задач ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Вадим Сухаревский заявил, что у Украины есть лазерное оружие "Тризуб", которое способно сбивать вражеские воздушные цели, в том числе самолеты. Кроме того, тестируется применение беспилотника-"матки", который может нести под собой два легких FPV-дрона.

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