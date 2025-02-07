РФ снижает количество атак, роет норы и готовит новый сезон: военный эксперт Козий объяснил странное поведение врага

В последнее время российская оккупационная армия демонстрирует необычное поведение. Количество боевых столкновений существенно уменьшилось, более чем вдвое по сравнению с осенней активностью. Объяснений этому может быть несколько: это недостаток ресурса, прежде всего человеческого, это время корректировки планов украинской кампании или подготовка врага к "новому сезону".

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В то же время не стоит забывать, что страна-агрессор Россия, с учетом количества населения РФ, имеет потенциальную возможность иметь 8-миллионное войско. Также следует учитывать, что на ход событий на фронте влияют не только чисто военные факторы, как то численность войска или наличие вооружений, но также экономические, политические, геополитические и информационные факторы. В этой ситуации крайне важна работа военной разведки и контрразведки.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

– В последние дни наблюдается уменьшение количества боевых столкновений. По информации Генштаба ВСУ, это количество пока не превышает сто боестолкновений в сутки, в то время как еще осенью оно было более чем вдвое больше. Предполагаете ли вы, что враг может корректировать свои планы? Может ли он готовить наступление на каком-нибудь другом участке фронта?

– На мой взгляд, вы ответили на все вопросы. Это может быть и это, и это, и это. По большому счету, когда количество наступлений уменьшается, это может свидетельствовать об ограничении ресурса – как вооружения, так и человеческого ресурса. Это может свидетельствовать о том, что в некоторых местах просто идет пересмотр плана действий, плана кампании, плана проведения оперативно-стратеоических операций, оперативных или тактических действий.

В то же время я не исключаю, что, если речь идет о пересмотре, могут быть изменены определенные планы или происходит подготовка к следующему сезону.

Не забывайте также – сегодня уже все увидели, что вопрос экономики связан с военными действиями. Не забывайте, что в вопросе политики, геополитики часто применяется мощнейший системный подход со стороны разведывательного сообщества, в том числе РФ.

Итак, все это связано в один клубок. Поэтому сказать, что, например, РФ проводит определенную ИПСО где-то в Дании или какую-нибудь разведывательную операцию в США, а также операцию на Донбассе и что вещи не связаны – это совершенно неправильный подход. Всё связано. Равно как связана экономика, которая либо наращивает выпуск, либо, наоборот, накапливает что-то.

– Могли бы вы оценить уровень опасности наступления российской армии с севера и с юга? К примеру, наши защитники на севере сообщают о "многоэтажных норах", которые создает враг, из которых его трудно выбить. В то же время, еще раньше были сообщения о накоплении на юге нашей страны большой группировки российских войск. Считаете ли вы, что здесь во вражеской армии есть определенный потенциал?

– Потенциал состоит в первую очередь в человеческом ресурсе. Если взять информацию из Википедии, то там речь идет о 140 миллионах россиян. По уточненной информации, фигурирующей в СМИ, население России составляет 87 миллионов. 10% населения Россия может позволить себе приобщить в армию. То есть 8 миллионов. Мы сегодня уничтожили миллион.

Не забывайте также, что, кроме российского, задействован также потенциал КНДР и Китая. О Китае, наверное, по определенным политическим причинам говорят довольно обдуманно. Тем не менее, военнослужащие КНР были замечены, то ли в качестве волонтеров, то ли в каком-нибудь другом качестве - трудно сказать. Пусть выясняет разведывательное сообщество.

А относительно того, с севера, с юга, сверху, снизу, абсолютно никакого значения не имеет. Значение имеет ресурс, почему и уничтожают на больших расстояниях запасы горючего, объекты переработки горючего, склады, арсеналы вооружения, места скопления личного состава. Именно для этого дальнобойное оружие и нужно.

Что касается "нор", то мы же понимаем, как вытравливают крыс, залезающих в норы. Ясно, что речь не идет о применении химического оружия. Но Россия применяет термобарическое оружие. Вопрос, почему мы не можем использовать? У нас ее нет? Или мы не хотим ее использовать?

Эти вопросы сегодня стоят в плоскости военно-политического руководства. Но заявление о ядерном оружии есть от президента.

– Вы упомянули об опасности подготовки врага к следующему сезону. По вашим оценкам, когда именно может начаться этот сезон и каковы планы врага на этот сезон?

– Он не заканчивался. Просто отдельно взятая операция заканчивается в одном месте и начинается в другом. В этом состоит сложность разведки. Очень важно своевременно выявлять накопление и сосредоточение войск на том или ином направлении. Крайне важна также контрразведка. Для этих целей требуется финансирование не только в достаточном объеме, но и немного больше. Как это организовать? Это серьезная работа.