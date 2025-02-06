Россияне копают 'многоэтажные норы': в НГУ рассказали, что происходит на севере Харьковщины, и имеет ли враг продвижение

Воины Сил обороны на севере Харьковщины наносят российским оккупационным войскам мощное огневое поражение, разрушая вражеские укрытия. В большинстве своем по противнику там работают операторы БПЛА.

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Об этом рассказал представитель службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев в эфире канала "Эспрессо" в среду, 5 февраля. По его словам, сейчас украинские воины держат фронт на севере Харькова, между поселком Липцы и границей.

"Наша главная задача – продолжать наносить поражение врагу, не давая ему накапливаться и двигаться в сторону границы, что мы, собственно, и делаем в лесах и лесополосах, которые расположены между Липцами и выше на север", – пояснил Дегтярев.

По словам военного, местность на этом участке фронта специфическая, продвижение и любое движение в плотных, насыщенных лесополосах, очень ограничено.

Войска России копают "многоэтажные норы" на одного-двух человек, откуда бойцам Сил обороны непросто их выбивать.

"Наша задача – усиливать наших пилотов БПЛА и ударные дроны, которые планомерно ежедневно и каждую ночь разрушают вражеские укрытия, выкуривая их из этих нор, разрушают их пути подвоза, проходят пути подхода", – подчеркнул Дегтярев.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что войска РФ ежедневно проводят штурмовые действия в Харьковском направлении. Захватчики пробиваются к реке Оскол, также есть угроза для Купянска и Боровой.

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