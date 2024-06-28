Логика атак Путина на Украину такая же, как у нацистов в 'Освенциме'. Интервью с полковником Недзельским о последних ракетных обстрелах

Ракетные и дроновые удары страны-агрессора России по Украине преследуют прежде всего не военную, а психологическую цель – посеять среди украинцев страх, панику, уныние. География ударов, которую выбирает враг, также во многом имеет психологический подтекст. Таким образом Кремль хочет создать у украинцев ощущение, что в их стране не осталось ни единого клочка земли, где они чувствовали бы себя в безопасности. Агрессор надеется, что такие действия приведут к социальному взрыву в Украине, к давлению на власть прекратить войну любой ценой, что фактически будет означать капитуляцию.

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Методы террора, которые сегодня против украинского народа применяет страна-оккупант, подобны методам, которые применяли немецкие нацисты во времена Второй мировой войны в концлагере "Освенцим" с целью сломить волю человека к сопротивлению.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал полковник запаса ВСУ, бывший начальник разведки 92 ОМБр, военный эксперт Петр Недзельский.

– Если посмотреть на карту ракетных и дроновых атак врага на нашу страну, в частности атаки в ночь на 27 июня, то можно увидеть, что он пытался накрыть практически каждый уголок Украины. Так, вражеские дроны и ракеты летели над Тернополем, Черновцами, Хмельницким, Одессой, Полтавой, Харьковом, Киевом, Кривым Рогом, Николаевом, Житомиром, Черниговом… По вашему мнению, есть ли в этой географии атак определенная логика? Или враг просто бьет по всей Украине, везде, где может достать?

– Логика, безусловно, есть. Враг бьет по всей территории Украины, потому что его задача номер один – посеять панику и уныние, вызвать дезориентацию среди украинцев, чтобы потом их было легче одолеть. Так что задача – сделать так, чтобы в Украине не осталось ни единого клочка земли, где люди могли бы чувствовать себя в безопасности.

Нечто подобное использовали и нацисты в концлагере "Освенцим" во времена Второй мировой войны. За работавшими заключенными всегда следил снайпер. Время от времени он стрелял в кого-нибудь. Поначалу заключенные думали: если мы будем хорошо работать, снайпер не будет стрелять по нас. Но логика нацистов была иной: они стреляли не только в тех, кто работал плохо, но и в тех, кто работал хорошо. Это вызвало панику и ступор у всех заключенных, потому что они ежеминутно ждали выстрела.

Схожий принцип используют и российские оккупанты. Это нацистская садистская тактика, чтобы посеять уныние, страх, панику у всего населения Украины, парализовать его и заставить сдаться.

– Но ведь известен феномен, что человек привыкает абсолютно ко всему, даже к постоянной опасности, не так ли?

– Как раз на это и рассчитывали немцы, так поступавшие в "Освенциме". Как только человек начинал адаптироваться к опасности и думал, как убежать, в него стрелял снайпер. При таких условиях речь не может идти об адаптации.

Этот же принцип применяет Путин и его кодло. Именно поэтому они бьют по всей территории Украины. Они пытаются принудить Украину к капитуляции. Это чисто психологическое влияние. Потому что никакого смысла от этих ударов с точки зрения экономической, военной или политической нет. Ведь объекты, по которым наносятся удары, не несут в себе никакой военной нагрузки.

Враг умышленно бьет по гражданским объектам, чтобы спровоцировать социальную напряженность, давление на руководство государства, требования прекратить войну любой ценой и т. д.

– Считаете ли вы, что бесконечные атаки страны-агрессора на объекты энергетической инфраструктуры в Украине, в частности, преследуют ту же цель, о которой вы сказали – не только создать украинцам проблемы с электричеством, но и оказать психологическое влияние на них, сломить волю? Может ли из-за этого ухудшиться социальная ситуация в Украине?

– Враг рассуждает так: готовь сани летом. Они готовятся к зиме и пытаются вывести из строя больше объектов энергоснабжения в Украине. Чем больше объектов они разрушат, тем легче им будет диктовать свои условия зимой. Враг пытается сделать так, чтобы зимой украинцы остались без электричества.

Украинские объекты энергетики всегда будут одной из приоритетных целей российского агрессора. Безусловно, эти действия также преследуют цель создания в Украине социальной напряженности, которые, по замыслу врага, должны повлечь за собой протесты, противостояния и т. д.

– Вы упомянули об экономическом аспекте. Действительно, война – очень недешевая вещь. Одна такая атака России на Украину, по разным оценкам, может стоить агрессору в среднем от 350 до 650 миллионов долларов.

– Да, вы правы. Но враг не учитывает эти потери, потому что его цель – посеять панику среди украинского населения, оставить его без тепла, без света… Все это ради достижения своих геополитических целей.

Путин – несомненно, психически больной человек. У него паранойя. Такой человек ни на какие объективные обстоятельства не обращает внимания. Убедить его невозможно, договориться с ним невозможно. И в этом президент Зеленский абсолютно прав: с Путиным договариваться невозможно. Это то же самое, что договариваться с крокодилом.

– Сейчас, по сообщениям Генштаба, можно выделить два наиболее горячих участка фронта: первый – это Покровское направление, к северо-западу от Авдеевки, где враг пытается продвигаться дальше. Второй участок – это Часов Яр. Как вы думаете, есть ли теоретическая опасность того, что враг может прорвать украинскую оборону?

– К сожалению, ощущается это российское нашествие, поскольку их экономический и человеческий потенциал действительно большой. У врага большой ресурс техники, в частности бронетехники. По некоторым показателям этот ресурс превосходит украинский в 4-7 раз. Поэтому нашим ребятам очень тяжело сдерживать эти психопатические "мясные" штурмы, это нашествие.

Да, мы называем их "орками", мы понимаем, что они могут быть плохо подготовлены, что они не умеют атаковать, не владеют военным искусством и т. д., но все равно их много, и они ведут боевые действия.

Однако я верю в то, что никакого стратегического успеха у россиян в Украине нет. Действительно, бывают тактические успехи – где-то продвинулись, заняли населенный пункт… Но победить они не смогут.