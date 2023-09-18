'Логистика адская': эксперт объяснил, сможет ли предоставление Ким Чен Ыном оружия России изменить расстановку сил на фронте

Поставки артиллерийских боеприпасов и ракет к РСЗО из Северной Кореи в российскую армию не изменит расстановку сил на фронте в Украине. Даже в случае передачи оккупантам оружия из КНДР, речь не будет идти о масштабных поставках.

Существенной преградой для России на пути к получению оружия из КНДР станет очень сложная логистика. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, северокорейское оружие не способно изменить расстановку сил на фронте. Чтобы поставить захватчикам боеприпасы и ракеты из КНДР, необходимо преодолеть 10 тысяч километров.

"Здесь адская логистика – 10 тысяч километров плечо подвоза. Конечно, генерал Буданов знает гораздо больше меня. Я использую верифицированные данные, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть факт поставок боеприпасов из Северной Кореи в Россию. Об этом много говорят, но мы пока не видели ни одного факта", – заявил Коваленко.

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Также он добавил, что речь идет не только о договоренностях двух диктатором Владимира Путина и Ким Чен Ына. На поставку вооружения из КНДР в РФ будет влиять председатель КНР Си Цзиньпин. Военный эксперт уверен, что китайский лидер не будет рисковать и разрешать стране-агрессору России закупать боеприпасы в Северной Корее.

"Если это произойдет, то только с разрешения Си Цзиньпина. Но я не думаю, что он будет так рисковать. Потому что у Китая есть проблемы с Тайванем. Если Китай позволит Северной Корее отправлять боеприпасы в Россию, то кто-то начнет что-то отправлять в Тайвань из той номенклатуры, которой до этого не было", – объяснил Коваленко.

Однако если КНДР и РФ все же договорятся о поставках оружия, речь не будет идти о глобальных масштабах, способных изменить ход войны. Коваленко объяснил, что железная дорога в Северной Корее деградирована, и там нет большого количества вагонов, которые постоянно гнали бы в Россию военные грузы.

"Они не решат проблему России с боеприпасами. Это может быть исключительно ситуативное решение. К примеру, определенное количество боеприпасов преодолеет 10 тысяч километров, доедет до фронта, а затем их распределят по нескольким дивизионам. Проблема этих отдельных дивизионов будет решена, но не для всей зоны боевых действий", – сказал военный эксперт.

Напомним, что 13 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на своем бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный в российское Приамурье. После этого началась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи с Путиным Ким Чен Ын выдал, что Россия "поднялась на священную борьбу за свой суверенитет". Северокорейский диктатор также заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты хотят получить от КНДР артиллерийские боеприпасы и ракеты к РСЗО. С помощью северокорейского вооружения российская армия планирует продолжить войну на истощение.

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