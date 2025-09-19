Ловушка на 'Витязя': воины ГУР на Тендровской косе 'поймали' многоцелевой тягач врага. Видео

Украинская военная разведка нанесла новый удар по логистике российских оккупантов на юге. Бойцы Центра морских операций "Viking" Департамента активных действий ГУР МО Украины во время ночного рейда на Тендровскую косу установили минные заграждения, в которые попала техника противника.

В ловушку разведчиков попал российский многоцелевой гусеничный тягач ДТ-10 "Витязь". Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

"Успешный рейд на Тендровскую косу – бойцы центра морских операций "Viking" Департамента активных действий ГУР МО Украины совершили очередную ночную высадку и установили на косе минные заграждения. В ловушку спецназовцев военной разведки Украины попал многоцелевой тягач российских оккупантов ДТ-10 "Витязь", – говорится в сообщении.

Эту машину оккупанты активно использовали для доставки личного состава, оружия и провизии на передовые позиции. После подрыва "Витязь" был уничтожен вместе с грузом.

"Борьба с вражеской логистикой продолжается!" – отметили украинские защитники.

Что известно о ДТ-10 "Витязь"

ДТ-10 – это двухзвенный вездеход-амфибия, созданный для работы в самых сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Благодаря гусеничному ходу и конструкции он способен двигаться по болотам, снегу и бездорожью, а также преодолевать водные препятствия.

Модификация ДТ-10ПМ, которой пользуются Вооруженные силы РФ, имеет бронированную защиту и способна перевозить до 10 тонн груза. Машина массой почти 28 тонн оснащена двигателем мощностью 800 лошадиных сил, развивает скорость до 45 км/ч на шоссе и до 6 км/ч на воде. Запас хода достигает 700 километров.

Для российских оккупантов "Витязь" был ключевым звеном в обеспечении передовых подразделений на труднодоступных участках. Его потеря затрудняет поставки вооружения и провизии, что непосредственно влияет на боеспособность врага.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские пограничники нанесли удары по врагу на Северо-Слобожанском направлении. В результате поражений уничтожены позиции, укрытия и склад БК врага.

Также сообщалось, что защитники взяли в плен сторонника преступника "Джамбо" из ЧВК "Вагнер".

В телефоне пленного нашли пафосные видео, а то, что пленили его бойцы патрульной полиции, стало для захватчика шоком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!