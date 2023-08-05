LRT: 82 олигарха РФ помогают Путину оружием для войны в Украине, большинство из них – не под санкциями

Десятки российских олигархов способствуют поддержке войны РФ против Украины. Их компании производят для путинской армии технику и боеприпасы на миллиарды долларов.

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Примечательно, что против большинства из них не введены санкции Европейского Союза или других западных страны. Об этом заявила журналистка из российского издания "Проект" Екатерина Резникова в интервью литовскому информационному агентству LRT.

По ее словам, большинство богатейших граждан России из списка Forbes публично не высказывают свою позицию по поводу войны, но фактически поддерживают российскую оккупационную армию. Всего удалось установить 82 олигарха. При чем компания одного из них также способствовала депортации украинских детей на территорию РФ.

Российские олигархи вносят свой вклад в войну на Украине самым разным образом. Их компании производят компоненты для бомб, запчасти для танков и самолетов. Кроме того, некоторые оказывают различные услуги связи и страхования.

Журналисты установили конкретные военные преступления, такие как массовое убийство в Буче и бомбардировка Мариуполя, чтобы перечислить всех богатых россиян, которые могли причастны к совершению этих преступлений. В ходе расследования выяснилось, что самый большой вклад вносит миллиардер Михаил Шелков. Он является владельцем компании "ВСМПО-Ависма", которая поставляет продукцию российской армии для производства бронетехники и самолетов, которые сейчас воюют в Украине.

На втором месте приближенный к российскому диктатору олигарх Юрий Ковальчук. Он заключил многомиллиардные страховые контракты с армией РФ. Третьим олигархом, который помогает Путину воевать против Украины, оказался Борис Ротенберг. Его компания занималась строительством объектов, транспортировкой и монтажом оборудования. Среди них были высокочастотные устройства, которые используются в военной промышленности.

Стоит отметить, что почти все из 82 олигархов попадают под санкции. Однако проблема в том, что обычно эти санкции объявляются только украинской властью. В США, Канаде или ЕС российские олигархи не попадают под санкции. В частности, из 82 олигархов, которые оказывают помощь армии РФ, под санкциями находится только 31 человек.

Напомним, США заявили о готовности вводить санкции против государств, которые окажут России военную помощь для ведения агрессивной неспровоцированной войны против Украины. Эти ограничения могут быть применены в том числе против КНДР, если она предоставит РФ боеприпасы, оружие или военную технику.

Ранее западные СМИ сообщали, что Китай тайно обеспечивает Россию военным снаряжением, которое та использует в войне против Украины. В частности, речь идет о бронежилетах, тепловизионных оптических прицелах и дронах.

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