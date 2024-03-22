Лубинец назвал область Украины, где не было скандалов с мобилизацией

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, в какой области до сих пор не было скандалов с мобилизацией. По его словам, публичные задержания или нарушения прав человека работниками ТЦК не были зафиксированы на Черниговщине.

Об этом омбудсмен заявил во время рабочего визита в Чернигов 21 марта, передает "Общественное Чернигов". Как отметил Лубинец, в этой области пока не было зафиксировано ситуаций, подобных случившимся на территории Львовской или Одесской областей, где представители ТЦК силой "упаковывали" людей.

"Мы не увидели ни одного избиения, не затягивают силой в какой-то автомобиль, никто не выскакивает из помещений, никто не умирает в помещениях. Это я вам говорю реальные случаи", – сказал Лубинец.

Омбудсмен признает, что на территории других областей наблюдаются случаи избиения людей работниками территориальных центров комплектования. Однако он заявил, что если сведения о подобных инцидентах поступают к нему, то проводится мониторинговая проверка, открывается дисциплинарное или уголовное производство. Лубинец в качестве примера привел последний случай из Львова, где был арестован известный волонтер насильно ночью.

"Известного волонтера задержали силой ночью, затем ночью якобы провели ВЛК. К тому же установили, что физически на месте не было ни руководительницы ВЛК, ни секретаря. Через 15 минут провели ВЛК и признали военно пригодным. По этому вопросу в Офисе президента было срочное совещание. Нам нужно внедрять мобилизационные процессы, но не нарушая законодательство. Как показывает практика на территории Черниговской области, вы можете это делать, за что отдельно я вам благодарю", – подытожил уполномоченный ВР.

Ранее сообщалось, что в среду, 20 марта в Сумской области между представителями территориального центра комплектования (ТЦК) и гражданским мужчиной произошел конфликт, перешедший в драку. Инцидент попал на видео, в военкомате на него отреагировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области конфликт между двумя местными жителями и сотрудниками ТЦК закончился потасовкой. В настоящее время двое нападавших взяты под стражу. Однако их родственники говорят, что представители военкомата незадолго до этого избили одного из них.

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