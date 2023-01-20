Лучшая 'прививка' против С-300 и С-400 оккупантов – их уничтожение, – спикер Воздушных сил

В Вооруженных силах Украины заявили, что лучший способ защитить украинские города от атак оккупантов из зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400 является уничтожение этих систем. Делать это можно артиллерией и даже ударными дронами.

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Об этом сказал Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ в эфире телемарафона в четверг, 19 января. Он считает реальной задачей для украинских воинов доставать до ЗРК армии агрессора в 200 км от нашей границы.

"Это может быть артиллерия или оперативно-тактические комплексы. И у нас есть ударные БПЛА, которыми тоже можно немного проредить системы ПВО врага", – сказал спикер ВС украинской армии.

В то же время он добавил, что на встрече министров обороны стран-союзников Украины в формате "Рамштайн", которая состоится 20 января, будет объявлено о решении передать Киеву больше систем ПВО, способных сбивать баллистические ракеты.

Речь идет про современные системы Patriot, NASAMS, IRIS-T.

"Но что касается С-300 и С-400, то лучшая "прививка" – это уничтожение самих установок", – сказал Игнат.

Ранее он также заявил, что украинская ПВО не будет иметь столько систем западного образца, чтобы сбивать С-300 в воздухе. Поэтому их, а также новые ракеты С-400, которыми враг наносит удары по Украине, нужно уничтожать на позициях, с которых они совершают пуски.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах отметили, что оккупанты могут использовать ракеты, запущенные из систем С-300. Отдельные модификации ракет, позволяющие это делать, есть на вооружении РФ.

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