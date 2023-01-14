В Воздушных силах не исключают, что РФ может бить по Киеву ракетами С-300

Российские войска для ударов по Киеву могут использовать ракеты, запущенные из систем С-300. Отдельные модификации ракет, позволяющие это делать, есть на вооружении армии страны-агрессора.

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Ими враг может бить по Украине с севера со своей территории. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его данным, Россия при определенных условиях может применять для ударов по Киеву системы С-300, размещенные на территории РФ вблизи северных границ Украины.

"Ракеты С-300 есть разных модификаций, поэтому определенная модификация, возможно, и позволяет применять с территории именно России", – пояснил Игнат.

Он также отметил, что расстояние, с которого могут наносить удары россияне по украинской столице, позволяет это делать.

Напомним, утром 14 января РФ атаковала Киев ракетами. В частности, сообщалось об атаке на объект критической инфраструктуры в Днепровском районе столицы и падении обломков ракеты в Голосеевском районе, после чего там загорелся пожар.

В министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что обломки вражеской ракеты упали на территорию Национального музея народной архитектуры и быта Пирогово. Там работают военные и правоохранители. Пострадавших нет.

Также сообщалось, что атакована утром и Киевская область. В Бучанском районе пристоличного региона во время утренней атаки был прилет в жилую застройку, а также поражен объект критической инфраструктуры.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что вражеские ракеты летели по баллистической траектории с северного направления. Именно поэтому взрывы в Киеве прогремели до оповещения о тревоге: баллистические ракеты украинские Силы ПВО не могут вовремя обнаруживать.

Также сообщалось, что Россия удерживает ракетоносители с 20 "Калибрами" в Черном море.