Российские комплексы С-300 и С-400 нужно уничтожать на позициях запуска, – Игнат

Украинская ПВО не будет иметь столько систем западного образца, чтобы сбивать российские ракеты С-300 в воздухе. Поэтому их, а также новые ракеты С-400, которыми враг наносит удары по Украине, нужно уничтожать на позициях, с которых они совершают пуски.

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Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в понедельник, 16 января. По его словам, у российских террористов осталось мало баллистических ракет, поэтому все чаще применяют С-300 и С-400 по наземным целям в Украине.

"Ракеты С-300 и С-400 представляют угрозу, и лучший для нас вариант – уничтожать их на позициях, откуда они наносят удары. На востоке это до 150 км", – сказал он.

По словам Игната, то, что российская армия все чаще применяет именно эти ракеты, говорит о том, что у РФ "мало баллистики". По данным разведки, у врага осталось менее 100 ракет "Искандер". Таким образом, он использует потенциал С-300: этих ракет много на складах, потому что Россия сама их производит.

Что касается С-400, то, по словам спикера Воздушных сил, это новый комплекс, которым россияне очень гордятся, его дальность составляет сотни километров. Именно поэтому "С-300 и С-400 представляют угрозу", подчеркнул Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах не исключают, что РФ может бить по Киеву ракетами С-300.

Российские оккупанты в Беларуси на аэродром "Зябровка" возле Гомеля стянули дивизион ЗРК С-300/400 и ЗРГК "Панцирь".

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