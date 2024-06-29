'Лучшие танки и прекрасные пушки': Черник объяснил, что Южная Корея может дать Украине

Южная Корея имеет большие возможности в контексте военной помощи Украине. Это мощный изготовитель оружия, в частности, самолетов, танков и пушек.

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Главный вопрос состоит в том, примет ли эта страна соответствующее решение. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

Эксперт отметил, что косвенно Южная Корея уже помогает Украине, ведь самоходные гаубицы 155-го калибра Krab, которые Польша передала Украине в пакете военной помощи, "в своей основе имеют корейскую ходовую".

Черник также перечислил другие виды мощных вооружений, которыми владеет Южная Корея.

"Есть прекрасные пушки 155-го калибра K9-Grip. Это не что иное, как продолжение американской М-109 Paladin. Есть прекрасные танки "Черная пантера", одни из самых лучших. Есть даже авиация – самолеты KAI KF-21 Boramae, аналог американских истребителей F-35", – объяснил он.

Эксперт напомнил, что Южная Корея является мощным производителем микроэлектроники. "Микроэлектроника бесконечно нужна, в первую очередь, для FPV-дронов", – сказал он.

"Итак, есть что им передавать, вопрос только в том, пойдут ли они на этот шаг", – подытожил эксперт.

Читайте полную версию интервью: "Один ATACMS может уничтожить эскадрилью самолетов. Интервью с Черником о разрешении бить западным оружием по российским аэродромам".

Напомним, в Южной Корее заявили, что будут определять объем поставок вооружений в Украину в зависимости от того, как РФ будет строить отношения с КНДР. Ранее в стране анонсировали пакет помощи Украине в размере 2,3 миллиарда долларов.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что первая партия артиллерийских боеприпасов, приобретенных в рамках чешской инициативы, уже прибыла в Украину. Чиновник не уточнил, о каких именно боеприпасах идет речь и каково их количество.