Первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы прибыла в Украину, – Фиала

Первая партия артиллерийских боеприпасов, которые были приобретены в рамках чешской инициативы, уже прибыла в Украину. Эти снаряды есть на фронте уже некоторое время.

О первых поставках боеприпасов сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Об этом он написал в соцсети Х.

Глава чешского правительства отметил, что первая партия боеприпасов уже находится в Украине. Он не уточнял, о каком именно виде вооружения идет речь и сколько боеприпасов получит украинская армия.

"Какое-то время назад первая партия боеприпасов от нашей инициативы прибыла в Украину. Мы делаем то, что нужно", – заявил Фиала.

По предварительным данным, Украина получит больше снарядов и раньше, чем планировалось. Чехия уже заключила контракты на поставку миллиона боеприпасов на 1,8 млрд евро. Сначала предполагалась передача 800 тыс. снарядов.

Напомним, президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции заявил, что его страна обнаружила за границей 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые может передать Украине. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 тыс. снарядов калибра 122 мм.

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует нарастить изготовление артиллерийских снарядов. Это позволит ему уравнять свои производственные мощности с российскими к 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия производит артиллерийские снаряды примерно втрое быстрее, чем западные союзники Украины, и эти боеприпасы стоят примерно в четыре раза дешевле. Согласно анализу, в 2024 году Россия планирует произвести или восстановить 4,5 млн боеприпасов. В то же время США и страны Европы планируют произвести только 1,3 млн снарядов.