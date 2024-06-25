Один ATACMS может уничтожить эскадрилью самолетов. Интервью с Черником о разрешении бить западным оружием по российским аэродромам

На фоне массового применения страной-оккупантом Россией управляемых авиабомб президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзникам с призывом снять ограничения на применение западного оружия для атак на военные аэродромы России. О каких именно вооружениях может идти речь? Прежде всего об известных ATACMS, в частности в модификации M39. Это кассетный боеприпас, который может уничтожить целую эскадрилью вражеских самолетов.

Кроме того, пригодятся Storm Shadow дальностью 500 километров и ракеты к истребителям F-16 – AGM-158 JASSM, достающие цели на расстоянии до 900 километров. Есть надежды и на отечественные разработки дальнобойных ракет.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

– Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить разрешение наносить удары переданным вооружением по военным аэродромам страны-агрессора России. Если такое решение будет принято, по вашему мнению, какое именно оружие из уже переданного может пригодиться?

– Прежде всего ATACMS.

– Но ведь их дальность в лучшем случае всего 300 километров.

– Да, 300 километров – это возможный максимум для ATACMS. Еще есть ракета Storm Shadow на 500 км. Правда, есть еще одна ракета к истребителю F-16 – AGM-158 JASSM. Она может наносить удары на расстоянии до 900 километров. Это три категории ракет, которые могут предоставить нам союзники.

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Еще одна ракета – та, которую можем сделать мы сами. Это Р-360 "Нептун", если она будет усовершенствована и сможет работать на большем расстоянии. Думаю, что эти работы ведутся.

– Какая из этих западных ракет наиболее мощная, наиболее эффективная именно с точки зрения уничтожения вражеской авиации?

– Самая востребованная – AGM-158 JASSM.

– Могли бы вы объяснить, каким образом может происходить уничтожение вражеского авиационного парка? Например, аэродром, на котором расположен десяток или более самолетов. Его атакует одна ракета. Значит ли это, что может быть уничтожен всего один самолет?

– Нет. Если боевая часть кассетная, то может быть уничтожено гораздо большее количество самолетов. К примеру, ATACMS в варианте M39. Она содержит 900 субэлементов. О чем именно идет речь? Представляем мандарин, начиненный взрывчаткой, в металлической оболочке. На высоте 50-70 метров от цели эта ракета раскрывается и в диаметре до нескольких сотен метров выбрасывает эти взрывающиеся "шарики". Таким образом образуется пелена обломков, несколько сотен тысяч обломков. Они рассекают все, что можно рассечь. А самолеты – это дюралюминий плюс чуть-чуть стали.

То есть одной ракетой условно можно накрыть эскадрилью, около 12 самолетов.

– Южная Корея заявила о готовности предоставлять Украине оружие. Знаете ли вы, каким вооружением владеет эта страна и что могла бы передать нам?

– Скажем, польская самоходная артиллерийская установка Krab в своей основе имеет корейскую ходовую. Итак, они частично нам уже помогли, ведь эти САУ Польша передавала Украине.

Есть прекрасные пушки 155-мм калибра K9-Grip. Это не что иное, как продолжение американской М-109 Paladin. Есть прекрасные танки "Черная пантера", одни из самых лучших. Есть даже авиация – самолеты KAI KF-21 Boramae, аналог американских истребителей F-35.

Южная Корея – огромный изготовитель оружия, особенно в части того, что касается микроэлектроники. Микроэлектроника бесконечно нужна, в первую очередь для FPV-дронов. Итак, есть что им передавать, вопрос только в том, пойдут ли они на этот шаг.

– Глава украинской военной разведки генерал Буданов, оценивая ситуацию на фронте, отметил, что "никакого Армагеддона не будет", однако "ситуация достаточно сложная" и "будет оставаться таковой минимум месяц". Соглашаетесь ли вы с такими оценками? Почему именно месяц?

– А как еще это должно быть? У России огромный человеческий потенциал, у них задача – выходить на административные границы Донетчины и Луганщины. В такую сухую погоду, как сейчас, они будут прилагать максимум усилий. Как раз сейчас, этим летом, Путину нужно реализовать эту задачу. Удастся ли? Я не знаю.

– Итак, с одной стороны, Путин настаивает на том, что нужно "освободить" Донецкую, Луганскую области плюс еще две, которые он записал в свою конституцию. С другой стороны, враг атакует и Харьков, и Одессу, и другие населенные пункты, расположенные вне этих областей. Как вы думаете, какие цели преследует Кремль, когда он совершает именно такие атаки? Какова дальнейшая география ударов?

– Они бьют по всей Украине. Нет города большого калибра, скажем, уровня Львова, который не пережил бы удар. Наверное, осталась только Закарпатская область. Там очень сложно прицелиться, чтобы ракета пролетела. Россия не отказывается от цели ликвидировать украинскую государственность, сеять панику и страх, чтобы мы сдались. Эта цель не изменилась с первого дня войны.

– И относительно объектов энергетической инфраструктуры. Мы видим, как враг пытается их уничтожить. Считаете ли вы, что их можно защитить лучше, чем это делается сегодня?

– Конечно, можно. В этом направлении делается все возможное. Но нужно понимать, что Украина очень большая страна. Никто не ожидал такой войны. У союзников нет так много свободных зенитно-ракетных комплексов, чтобы нам передать, а начавшееся производство новых отечественных требует времени, времени и еще раз времени. Ведь никто не отдаст последнее.