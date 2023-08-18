Лукашенко выдал, что цели 'СВО' уже выполнены, и назвал россиян 'соседями от бога'

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко Александр Лукашенко, утверждает, что российский диктатор Владимир Путин достиг своих целей в ходе войны с Украиной. Он высказывает мнение, что теперь Украина не будет проявлять столь "агрессивное" поведение в отношении РФ.

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Об этом Лукашенко рассказал в интервью предательнице Украины и российской пропагандистке Диане Панченко. Он отметил, что теперь Украина не будет "под дудку танцевать американцев".

"Цели СВО на сегодня уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно вести себя в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны. Украина будет другая. Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите. Умные люди. Которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними надо выстраивать отношения", – сказал Лукашенко.

Также, по мнению белорусского авторитарного руководителя, Украина больше не будет следовать указаниям американцев.

Согласно его высказываниям, война, инициированная Путиным, также преподаст урок и для России.

"И уроки мы из этого извлекаем. И Россия в частности", – считает Лукашенко.

Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко врасплох заявил, что поручил "наладить отношения" с Польшей, которую он до этого обвинял в подготовке агрессии. Он заявил, что Беларусь и Польша соседи, а "соседей не выбирают, они от бога".

В Польше ответили на подобный выпад Лукашенко о намерении улучшить взаимоотношения между обеими странами. Там отметили, что для этого существует простой путь – власти Беларуси для этого должны остановить атаки на границе и освободить политических заключенных, в частности поляков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Китая Ли Шанфу, прибывший с официальным визитом в Беларусь, подарил Лукашенко чайный сервиз из фарфора. Диктатор картинно обрадовался такому широкому жесту и заявил, что отправит набор на беларусскую фабрику, чтобы там научились производить чашки как в Китае;

– пленные белорусы, воевавшие на стороне российских оккупантов против Украины, обратились к минскому диктатору Александру Лукашенко. Двое военнопленных попросили самопровозглашенного президента забрать их домой.

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