'Надеемся, вы нас заберете': попавшие в плен в Украине оккупанты-беларусы записали обращение к Лукашенко. Видео

Граждане Беларуси, которые воевали на стороне российских оккупантов против Украины, обратились к минскому диктатору Александру Лукашенко. Двое военнопленных попросили самопровозглашенного президента забрать их домой.

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Беларусы-оккупанты удивлены, почему их не обменивают. Об этом в Telegram сообщает проект "Хочу жить" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупанты Зюзюнчик Максим Николаевич и Герилович Андрей Андреевич воевали в качестве наемников против Украины. В плену находятся с осени 2022 года.

Захватчики просят обменять их на украинских военнопленных, которые, возможно, находятся на территории Беларуси или РФ. Кроме того, оккупант попросил Лукашенко даже рассмотреть возможность их обмена на политзаключенных.

"Не знаю, насколько мы уже свои для вас, но я надеюсь, что вы нас заберете, что вы нас не забудете. Где-то мы поступили неправильно, у нас своя идеология. Если мы вам нужны, мы очень просим, чтобы этот обмен состоялся, и как можно быстрее", – обратился к диктатору пленный беларус.

Напомним, Украина 7 августа смогла вернуть домой еще 22 своих защитников. Это воины ВСУ, которые принимали участие в боях на разных направлениях. Самому старшему из них 54 года, самому младшему – 23.

Ранее сообщалось, что последний обмен пленными произошел 6 июля. Наша страна смогла вернуть домой еще 45 человек, а также двух детей 6 и 10 лет, которых оккупанты незаконно вывезли в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что украинская сторона не может разглашать статистику, сколько украинских военных попало в плен страны-агрессора или сколько российских оккупантов являются военнопленными ВСУ. Это связано с процессом подготовки следующих обменов.

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