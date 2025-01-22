'Любил жизнь и имел на нее много планов': на фронте погиб 22-летний снайпер-разведчик Александр Савчук. Фото

На войне против российских оккупантов 13 января, выполняя боевое задание, погиб молодой воин Александр Савчук. Ему было всего 22 года.

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О трагедии сообщили в Facebook представители Коропского поселкового совета (Черниговская область). В селе Нехаевка на Черниговщине проживают родные Героя. Сам он начинал самостоятельную жизнь в Запорожье.

Семья воина – переселенцы из временно оккупированного Энергодара Запорожской области. Родители Александра Савчука, его брат и сестра эвакуировались в Нехаевку в 2022 году.

Савчуку Александру Александровичу исполнилось 22 совсем недавно, 24 декабря. Он закончил учебу, работал на заводе.

"Хотел жить, любил жизнь и имел много планов... Защищать Украину от российского захватчика Александр пошел добровольцем. Был снайпером-разведчиком. К сожалению, погиб за всех нас, за наше свободное будущее", – написали в поселковом совете.

Героя на щите встретят в Нехаевке 22 января:

– в 9:00 траурный кортеж отправится от больницы в Коропе (улица Черниговская – Ивана Табирцы – Успенская – Киевская – Шевченко) через Рыботин до церкви Нехаевки.

– церемония прощания назначена на 11:00.

Как писал OBOZ.UA, в Донецкой области 17 января, выполняя боевое задание, погиб украинский военнослужащий Виктор Цыбульский. Он проживал в Дарьевской громаде на Херсонщине. До своего 37-летия защитник не дожил всего восемь дней.

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