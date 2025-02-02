Любила книги и мечтала: от ракетного удара в Полтаве вместе с родителями погибла 9-летняя школьница София. Фото

В результате ракетного удара войск РФ по многоэтажке в Полтаве 1 февраля погибла 9-летняя София. Также россияне убили ее родителей.

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Девочка любила книги, рисовала и мечтала о будущем. Об этом сообщили в библиотеке-филиале 6 Центральной библиотеки Полтавской городской территориальной громады.

"Трагическая потеря для нашей библиотечной семьи… Сегодня наши сердца разбиты. От вражеской атаки России на Полтаву погибла наша постоянная читательница София – юная девочка, которая искренне любила книги и всегда приходила в библиотеку с любознательным взглядом и открытым сердцем. Она была талантливой, доброй, светлой девочкой, которая вдохновляла нас своей жаждой к знаниям и мечтами о будущем. Мы не можем найти слов, чтобы описать боль, которая охватила нас. Выражаем искренние соболезнования родным погибшей и ее семьи. Вечная и светлая память тебе, наш ангелочек! Ты навсегда останешься в наших сердцах!" – отмечено в сообщении.

Накануне в сети появилось пронзительное видео с дедушкой девочки, у которого РФ в одно мгновение отобрала внучку, сына и невестку. Смущенный мужчина проклял страну-агрессора и ее жителей.

Напомним, утром 1 февраля российская ракета снесла целый подъезд дома в Полтаве. Россияне атаковали жилой дом сверхзвуковой крылатой ракетой Х-22, которую запустили из бомбардировщика Ту-22М3.

По состоянию на 23:20 было известно об 11 погибших: один человек скончался в больнице. Утром 2 февраля в ГСЧС сообщили, что число жертв возросло до 12 человек, а после этого появилась информация об обнаружении под завалами тел еще двух погибших.

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