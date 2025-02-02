В Полтаве до 12 человек увеличилось количество погибших после удара армии РФ: среди них – двое детей

До 12 человек увеличилось количество погибших в результате удара войск РФ по пятиэтажке в Полтаве, нанесенного накануне, 1 февраля. Среди убитых Россией – двое детей.

Видео дня

Пострадали 17 гражданских. Об этом утром 2 февраля заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Полтава: до 12 человек увеличилось количество погибших, из них – 2 ребенка. 17 – пострадавших, среди которых 4 детей. Спасены 22 человека", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что аварийно-спасательные работы на месте прилета продолжаются.

Напомним, утром 1 февраля российская ракета снесла целый подъезд дома в Полтаве. Россияне атаковали жилой дом сверхзвуковой крылатой ракетой Х-22, которую запустили из бомбардировщика Ту-22М3.

По состоянию на 23:20 было известно об 11 погибших: один человек скончался в больнице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!